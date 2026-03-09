Secult destaca talento femenino en SLP

La Secretaría de Cultura (Secult), realizó una serie de actividades culturales del 5 al 8 de marzo para reconocer la participación de las mujeres en la vida artística y social de San Luis Potosí.

De acuerdo con la dependencia estatal, la programación se llevó a cabo en diversos museos y espacios culturales, con el objetivo de visibilizar el trabajo de creadoras y promover la reflexión sobre el papel de las mujeres en distintas disciplinas.

El titular de Secult, Mario García Valdez, informó que entre las actividades destacó un concierto especial de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP), dedicado a la creación musical femenina. El programa incluyó obras de compositoras como Gabriela Ortiz, Gina Enríquez, Patricia Moya, Leticia Almazán y Galya Cisneros, además de la participación de las sopranos Adriana Tinoko y Jacqueline del Rocío.

Asimismo, se realizaron exposiciones, charlas y encuentros escénicos en recintos como el Centro Julián Carrillo, el Museo Nacional de la Máscara y el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona.

Según Secult, las actividades buscaron generar espacios de diálogo sobre la presencia de las mujeres en ámbitos como el arte, la literatura, la ciencia y la historia, además de promover la participación de creadoras y especialistas en la vida cultural de la entidad.