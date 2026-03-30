Semana Santa 2026 en México: significado de cada día clave

CIUDAD DE

, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Del 29 de marzo al 5 de abril se conmemora la

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en, así como en muchos otros países cuya población es mayoritariamente católica o cristiana.Este es un periodo clave y una de las celebraciones más importantes del año para la comunidad creyente, pues se recuerda la vida, la crucifixión y la muerte de Jesucristo.Comenzando con ely recorriendo día por día hasta el, aquí te contamos qué significa cada fecha en elde Cristo.-----¿Qué significado tiene cada día de la Semana Santa?Es el primer día de Semana Santa y se recuerda laa Jerusalén. En este pasaje elcomo rey con cantos y palmas.Hoy en día las personas que participan en laasisten con palmas para bendecirlas y cuando son quemadas, los restos son utilizados para aplicar la ceniza eldel siguiente año.En este, el segundo día de la Semana Santa, se conmemora laenEn esta jornada, la liturgia de la Iglesia Católica dedica laal pasaje de la, cuando Jesús visita lay su hermana, María, le unta costosos perfumes en un acto interpretado como una anticipación de suConocido también como, es el tercer día de la Semana Santa y se conmemoran los intensos debates que Jesús tuvo con los líderes religiosos de Jerusalén.Jesús anticipa a sus discípulos lay las tres, preparándose para su pasión y muerte.Se centra en la creciente tensión hacia la Pasión de Cristo y es un día en el que se invita a la reflexión sobre el pecado.Elmarca el fin oficial de la Cuaresma y el inicio del. Se conmemora principalmente laIscariote, quien acordó con ely el tribunal religioso judío entregar a Jesús a cambio deEs conocido también como el "" o "", y presenta lade Cristo.Este día se conmemora lay el Orden Sacerdotal en lade Jesús con sus apóstoles. Además se lleva a cabo el, que simboliza el servicio y el amor fraternal.De acuerdo con el relato de la Biblia, lafue el momento en el que Jesús se reunió con lospara celebrar la Pascua con ellos antes de entregar su vida.Se recuerda laen la oración en eltras la cena, antes de ser arrestado.Es el día más solemne de la Semana Santa, pues se conmemora la pasión,de Jesús de Nazaret.Se considera unpara redimir los pecados de la humanidad, siendo un día de luto, reflexión,Este día la Iglesia no celebra la Santa Misa, sino que a las(hora en la que, según la tradición, murió Cristo en la cruz) se realiza ladel Señor.Es también conocido como, sin embargo, se cambió el nombre oficial, para darle carácter más serio, deEs un día para conmemorar el tiempo entre la muerte y la resurrección de Jesús, marcando su descanso en el sepulcro yEs un día para el silencio, el luto, la reflexión y la introspección. Las iglesias no celebran misas y tampoco tocan las campanas. No se administra ningún sacramento, excepto la unción de los enfermos y la confesión de los pecados.Eles la celebración más importante de la comunidad creyente. Este día se conmemora laal tercer día de ser crucificado, cumpliendo el mandato divino de Dios y probando que era el salvador de la humanidad.Este día representa el triunfo sobre la muerte y el pecado, la, lay elcristiana y católica.Simboliza también lay la