Semana Santa 2026: ¿qué es el lunes de autoridad?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- El domingo 29 de marzo arrancó la

, un periodo clave para millones de creyentes en el que se recuerda la

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, la crucifixión y la muerte deEste lunescorresponde al segundo día de esta conmemoración, conocido comoo también, una fecha cargada deque sigue vigente.-----¿Qué es elEl, también conocido como, debe su nombre a uno de los momentos más importantes narrados en los, donde se deja ver con claridad la firmeza y el sentido de misión deen los días previos a su Pasión.Según el(21:12-13), tras llegar a Jerusalén,entró aly se encontró con un espacio que había perdido su sentido espiritual: comerciantes, cambistas y prácticas alejadas de lo sagrado dominaban el lugar. Frente a esto, reaccionó de forma contundente: expulsó a quienes vendían, volcó las mesas y lanzó una advertencia que ha trascendido el tiempo:"Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones".Este episodio suele leerse como un, pero también como unacontra la hipocresía religiosa y los abusos dentro de un espacio que debía ser sagrado. Más allá del enojo, lo que refleja este pasaje es ladey su insistencia en unagenuina, que no esté condicionada por intereses económicos ni por apariencias.-----¿Por qué se conmemora esteEste, eltiene un peso tanto histórico como simbólico, ya que marca el inicio de los momentos más intensos en la recta final de ladeAdemás, en esta fecha también se recuerda la, donde—hermana de Lázaro— perfumó aen un acto interpretado como una anticipación de suAsí, este día no solo forma parte de la, sino que también invita a reflexionar sobre la, la integridad y la autenticidad, valores que siguen siendo centrales en la