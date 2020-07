Sitios legales de Internet para descargar libros gratis

La lectura nos ofrece muchos beneficios. Es clave en nuestro desarrollo académico, personal y emocional. Nos ayuda a la compresión de textos, mejora nuestra gramática, vocabulario y redacción. Estimula el razonamiento y la memoria, así como nuestro pensamiento crítico y concentración.

Los expertos recomiendan leer, al menos, 30 minutos al día. Y ya no tienes pretextos para no hacerlo, porque existen sitios legales donde podrás descargar interesantes libros gratis de una gran variedad de temas. Aquí te recomendamos 5 de los más populares.

Proyecto Gutenberg

Fue el primer proveedor de libros electrónicos gratuitos. El fundador de esta plataforma fue Michael Hart, quien inventó los libros electrónicos en 1971. En su memoria se sigue alimentando este sitio que contiene miles de títulos.

"Quería fomentar la creación y distribución de los libros electrónicos. Proporcionar la mayor cantidad de libros en varios formatos como sea posible para el mundo entero, para que los lean en tantos idiomas como sea posible", señaló en su momento Hart sobre esta iniciativa.

Se puede navegar muy fácilmente en este portal, porque puedes encontrar un libro por título, autor, idioma o por los más descargados en los últimos días.

Encontrarás clásicos como Orgullo y prejuicio, de Jane Austen; Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll; Las aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle; Moby Dick, de Herman Melville; y Frankenstein, El moderno Prometeo, de Mary Wollstonecraft Shelley, entre muchos más.

Manybooks

Este sitio le hace honor a su nombre: "Muchos libros", porque resguarda más de 30 mil publicaciones. Está muy bien organizada con diferentes filtros y categorías. Puedes buscarlos por género, por idioma o buscar directamente el libro que deseas.

Cada uno tiene su propia ficha con datos básicos como título y año de publicación, así como el número de descargas que ha tenido y el número de palabras en el texto.

Encontrarás títulos clásicos como Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra; así como de autores contemporáneos, como Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós.

Para descargar gratuitamente, tienes que abrir una cuenta en el sitio.

Freeditorial

Es una auténtica biblioteca virtual, donde encontrarás libros tanto en inglés como en español. Puedes buscar el título que deseas directamente, aunque también podrías checar sus recomendaciones como Los 10 libros más descargados de escritores de hoy, Los 10 libros clásicos más descargados, Los 10 escritores más leídos o, bien, sus Novedades

Encontrarás famosos títulos como Lolita, de Vladimir Nabokov; El Principito, de Antoine De Saint-Exupéry; El Arte de la Guerra, de Sun Tzu; Mujercitas, de Louisa May Alcott; así como obras de Jane Austen, Julio Verne y de Edgar Allan Poe, entre muchos más.

Puedes enviarlo a la nube de e-Readers, a tu Kindle o descargarlo directamente a tu dispositivo móvil u ordenador de escritorio en formato PDF. Además, lo puedes compartir en Twitter o Facebook.

En este sitio los escritores también pueden autopublicar sus libros.

Dominio Público

Esta página contiene miles de libros que puedes descargar gratis. Es muy sencillo encontrar algún título porque está organizado por autores, en orden alfabético.

Al desplegar alguno encontrarás su biografía y sus obras. Quizá no todas puedas descargarlas, pero sí las más famosas y en diferentes formatos, desde PDF hasta Mobil Pocket y EPUB.

Si deseas más información del sitio, puedes abrir la pestaña Preguntas y Respuesta o, bien, visitar su sección de Novedades para que encuentres los libros recién agregados.

Espaebook

En este sitio resguarda una de las grandes bibliotecas digitales en español de autores contemporáneos

Es muy fácil navegar en ella porque puedes buscar por autor, por nombre de libro o por género. Además, puedes consultar categorías como: Últimos agregados, Los más leídos de la semana, Los más leídos del mes, Los más leídos de todos los tiempos.

Para poder descargar los títulos, debes estar registrado; de esta forma, la plataforma ofrece mayor seguridad.