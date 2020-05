Spencer Tunick continúa con sus desnudos masivos pese al coronavirus

El fotógrafo estadounidense Spencer Tunick, conocido por las instantáneas de desnudos masivos en espacios públicos, no ha permitido que el coronavirus y el distanciamiento social pongan fin a su arte, y ha comenzado a tomar imágenes de grupos de personas sin ropa a través de videoconferencias.



En sus fotos, hasta 25 personas se reúnen virtualmente para posar como vinieron al mundo y ser fotografiadas por Tunick, que las ha agrupado en una serie de instantáneas titulada "Stay Apart Together" (Manteniéndonos separados juntos).



"Creo que como fotógrafos y artistas trabajando con grupos de gente, necesitamos aprender cómo adaptarnos y no vernos sofocados por las limitaciones de este complicado momento", dijo Tunick en un comunicado.



"Se desarrollarán nuevas formas de conectarse, creando una conexión humana innovadora con el distanciamiento social en mente", agregó.



En las fotografías han participado personas de todos los rincones del mundo, desde Tailandia a Sudáfrica, EE.UU., India, Dinamarca o Líbano.



Las instantáneas están publicadas en la cuenta de la red social Instagram del fotógrafo, y tienen el objetivo de reflejar que aún hay formas de estar juntos en estos momentos de aislamiento, tanto en espíritu como virtualmente.



La serie de fotos, que Tunick sigue desarrollando, contará con más fotos de desnudos, y aunque nunca ha dirigido una sesión fotográfica de grandes dimensiones de manera virtual, asegura que tiene planes de incluir hasta a 100 personas desnudas en sus próximas videoconferencias.



"En cuestión de días, hemos cambiado de estar juntos en salones, bares, estadios, museos y galerías a pasar a celebrar bodas virtuales, cumpleaños y conciertos a través de las pantallas", reflexionó el comisario de "Stay Together Apart", Alonso Gorozpe, que asegura que estas instantáneas suponen una exploración a esta nueva forma de coexistir.



Para algunos de los participantes, la experiencia les ha cambiado la vida: "Saber que todo el mundo está pasando más o menos por lo mismo ha creado una sensación de unidad que nunca he sentido antes", dijo en el texto Sara González.



"Para mí, este proyecto es un recordatorio visual de que incluso el aislamiento puede ser un acto de amo", añadió.