"Subastas en Francia de piezas prehispánicas de México son inmorales"

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de "inmorales" las subastas de piezas prehispánicas de origen mexicano que se llevan a cabo en Francia, pues señaló que estas obras, incluidas de otros países, fueron robadas y saqueadas.

En Palacio Nacional, el mandatario federal lamentó que el gobierno de Francia no haya legislado en esta materia como si ocurre, comparó, en Italia.

"Sigue la campaña, buscando que se haga conciencia en los compradores que se están adquiriendo objetos robados, que son obras de arte de los mexicanos, y que son inmorales las subastas que se llevan a cabo en Francia.

"Es muy lamentable que el gobierno de Francia no haya legislado sobre eso, como sucede en el caso de Italia y debería de suceder en todo el mundo, que no se permitan estas subastas de piezas de artes que fueron sustraídas, robadas, saqueadas de otros países donde florecieron grandes civilizaciones, como es el caso de todo el arte que se han robado de México, que está en los museos y en las colecciones privadas de países del extranjero", dijo.

"Se han repatriado seis mil piezas prehispánicas", anuncia AMLO

En conferencia de prensa, el presidente señaló que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, le escribió una carta al canciller francés, Jean-Yves Le Drian, solicitándole su intervención para evitar estas subastas.

Detalló que al día de hoy se han repatriado seis mil piezas arqueológicas a México, principalmente de Italia y Estados Unidos

"Beatriz, mi esposa, está haciendo esta denuncia, incluso le escribió al canciller de Francia sobre este tema, que es una muy buena persona, al que distinguimos aquí, pero se le está pidiendo que intervenga porque se están llevando a cabo estas subastas de piezas de arte panhispánicos, de México y hay también piezas y esto, primero los que compran, que podrían ayudar. Es un acto ético de responsabilidad que no se vuelvan cómplices de delincuentes, que no actúen como delincuentes, primero, y segundo no está de más sugerirle que mucha de esas piezas son falsas".

"Porque tienen el descaro las organizaciones que se dedican a subastar estas piezas de pedir información al INAH mediante fotografías para que el INAH les reporte si son autenticas o si son falsas. Ya también estamos hablando con el INAH que no se responda esas, eso ya es el colmo que hasta se les certifique a las casas de subasta. Entonces sí estamos viendo eso y vamos a seguir y lo vamos estar planteando a nivel internacional", adelantó.

"Hemos logrado recuperar mucha piezas, eso también es importante, de Italia nos enviaron muchas piezas, de Estados Unidos están mandando piezas. Acabo de ver una máscara olmeca que enviaron de Estados Unidos, y vamos a continuar recuperando patrimonio cultural de México. (Van) seis mil piezas repatriadas, ya", dijo.