Taller de diseño a escala

Por Estrella Govea

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
Taller de diseño a escala

El taller "Modelismo básico: Técnicas y consejos esenciales" se realizará este martes 16 de diciembre, de 17:00 a 19:00 horas, en la Sala Multifuncional del Museo Universitario (MUNI), forma parte de la exposición de modelismo "De la tierra al aire".

La sesión convoca a público interesado en el diseño a escala y modelismo estará a cargo del arquitecto Luis Lambert Cerda, Arturo Padrón Cerrillo, el ingeniero Manuel Guajardo Acuña y el licenciado Alejandro Díaz de León Hernández. El equipo de talleristas compartirá técnicas básicas, recomendaciones prácticas y criterios para el armado, cuidado y presentación de modelos, con énfasis en el intercambio de experiencias entre asistentes.

El taller aborda el modelismo como una práctica que combina precisión, observación y conocimientos técnicos. En el caso del aeromodelismo, disciplina central de la exposición, el trabajo se orienta al diseño y construcción de aeronaves a escala, ya sea como réplicas, modelos experimentales o piezas pensadas para vuelo controlado o libre.

SLP

Estrella Govea

Modelo de educación musical comunitaria dirigida a niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, activo en Villa de Pozos, SLP

