Taller de dramaturgia

El Instituto Potosino de Bellas Artes impartirá un taller especial de dramaturgia del 18 de abril al 6 de junio, con sesiones los sábados de 13:00 a 15:00 horas en el Salón 24. La actividad estará a cargo de Alexis Contreras Infante, conocido como Alex Conarge,

El curso está dirigido a personas interesadas en la escritura teatral desde un enfoque práctico.

A lo largo de las sesiones se revisarán principios básicos de la dramaturgia como la acción, el personaje, el conflicto y la estructura, con ejercicios orientados a la construcción de escenas.

La propuesta plantea el desarrollo de textos breves como monólogos y secuencias dramáticas que partan de ideas y observaciones sobre la conducta humana.

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El trabajo en clase se enfoca en convertir estos elementos en situaciones escénicas concretas que puedan sostenerse dentro de una narrativa teatral.

Además de la escritura, el taller aborda la dramaturgia como una herramienta de pensamiento dentro del quehacer escénico. Se busca que las y los participantes comprendan su función dentro de los procesos creativos y fortalezcan una postura propia frente al trabajo artístico.

La actividad está abierta a nivel principiante e intermedio, a partir de los 14 años

La cuota de recuperación es de 800 pesos. Para más información sobre inscripciones y disponibilidad de lugares, se puede consultar directamente en el Instituto Potosino de Bellas Artes o comunicarse a los teléfonos 444 818 8877 y 444 822 0557.