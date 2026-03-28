Teatro en resistencia

En el marco del Día Mundial del Teatro, que se conmemora cada 27 de marzo, se reconoce la importancia de las artes escénicas como un espacio de encuentro, reflexión y expresión cultural.

La fecha, instaurada en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro (ITI) y celebrada por primera vez en 1962 con un mensaje del dramaturgo Jean Cocteau, se ha consolidado como una jornada que articula a la comunidad teatral a nivel internacional y pone en perspectiva el papel del teatro en la sociedad contemporánea.

En San Luis Potosí, el teatro ha evolucionado sin desligarse de una condición constante: la autogestión. La actividad escénica local se sostiene en gran medida por el trabajo independiente, donde compañías y creadores enfrentan limitaciones económicas, pero mantienen una producción activa.

Las condiciones actuales dialogan con el panorama nacional. De acuerdo con el Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT) 2025 del INEGI, el 64.7 por ciento de la población de 12 años y más asistió a algún evento cultural en el último año, pero solo el 16.9 por ciento acudió a una obra de teatro. Esta diferencia coloca al teatro en una posición de menor alcance frente a otras ofertas culturales, lo que se traduce en un reto directo para la generación y consolidación de públicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A nivel local, esta situación se refleja en la competencia por recursos y espacios. La reducción de apoyos ha llevado a que las y los creadores busquen financiamiento alternativo o recurran a la autofinanciación, lo que impacta en la escala de las producciones. A ello se suma la dificultad de sostener temporadas y lograr continuidad en la cartelera, factores que inciden directamente en la visibilidad del trabajo escénico.

Otro de los desafíos persistentes es la relación con el público. La asistencia a eventos culturales, según el mismo estudio, es más alta entre jóvenes de 12 a 24 años y disminuye conforme aumenta la edad, lo que sugiere la necesidad de fortalecer estrategias de formación de audiencias.

En este contexto, el teatro no solo compite con otras disciplinas, sino también con nuevas formas de consumo cultural.

Sin embargo, la práctica teatral sigue siendo significativa como espacio de creación. A nivel nacional, el 61 por ciento de las personas que realizan actividades artísticas han participado en alguna representación teatral, lo que indica que, más allá de su consumo, el teatro permanece como una vía activa de expresión. En San Luis Potosí, esto se traduce en propuestas que van desde el biodrama hasta montajes independientes que abordan lo íntimo y lo social.

El Día Mundial del Teatro, en este contexto, no solo funciona como una conmemoración simbólica, sino como una oportunidad para observar las condiciones en que se desarrolla la escena local. Entre la precariedad de recursos, el apuntalamiento de públicos y la persistencia creativa, el teatro potosino continúa sosteniéndose como un espacio de resistencia y construcción cultural.