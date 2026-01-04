Técnica y autoría en talleres de fotografía del IPBA

En el periodo enero–junio de 2026, el Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) mantiene abierta su oferta de talleres de fotografía, dirigida a personas interesadas en aprender y desarrollar prácticas fotográficas desde el manejo técnico de la cámara hasta la construcción de proyectos autorales.

La base de esta formación inicia con Fotografía 1, taller enfocado en el uso general de la cámara digital o análoga, ya sea réflex o mirrorless. El curso aborda el manejo en modos manual y automático, junto con una introducción a la historia de la fotografía y a referentes mexicanos contemporáneos, lo que permite comprender la imagen tanto desde lo técnico como desde lo cultural. Es apto para mayores de 17 años, se impartirá lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas o martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas.

A partir de ese nivel, Fotografía 2 amplía el trabajo hacia la edición digital y el flujo de trabajo mediante software especializado, además del desarrollo de un proyecto fotográfico con criterios de serie y portafolio.

Este taller está dirigido a quienes ya cuentan con conocimientos previos y buscan ordenar su producción desde una perspectiva autoral o de largo aliento. La edad apropiada es la misma del taller anterior y con horarios martes y jueves de 12:00 a 14:00 horas o de 18:00 a 20:00 horas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La propuesta formativa del IPBA se articula en un programa seriado de cuatro semestres, donde se combinan aspectos técnicos, teoría de la imagen y práctica constante. A lo largo del proceso se trabajan temas como composición, impresión y lectura crítica de imágenes, con el objetivo de que el alumnado consolide un lenguaje visual propio.

Como parte del cierre de cada ciclo, las y los participantes de los talleres de fotografía presentan su trabajo en una exposición colectiva dentro del Festival Fotográfico Fotovisión, espacio que desde hace casi tres décadas reúne propuestas emergentes vinculadas a la fotografía local. Las inscripciones continúan abiertas a partir del 5 de enero de 2026 en las instalaciones del IPBA.