Trains Lovers, en el Museo del Ferrocarril

La exposición Trains Lovers fue inaugurada en la Sala Express del Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, donde permanecerá abierta al público hasta el 30 de junio de 2026.

La muestra propone una lectura del tren como soporte artístico y espacio simbólico, a partir del graffiti y el arte urbano ligado al movimiento, el tránsito y la experiencia ferroviaria.

La exposición reúne el trabajo de Sertok & Feym, artistas que conciben al vagón como un lienzo móvil capaz de transportar identidad, memoria y postura crítica.

Cada pieza parte de la apropiación del espacio público y plantea narrativas visuales construidas desde historias personales, contextos sociales y búsquedas estéticas propias del graffiti contemporáneo.

El proyecto Trains Lovers se originó en 2024 y surge de una relación personal y creativa ligada al ferrocarril. Ambos artistas se conocieron en un patio ferroviario de Guadalajara, a partir de su interés compartido por pintar trenes, experiencia que derivó en una colaboración sostenida donde confluyen trayectorias, estilos y una misma práctica urbana.

La propuesta establece un diálogo entre la materialidad del acero y la expresividad del trazo, donde la velocidad, el riesgo y la temporalidad forman parte del proceso creativo.