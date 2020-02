Tribunal alemán rechaza demanda contra relieve medieval antisemita

Un tribunal de Naumburg (este de Alemania) rechazó este martes una demanda que pedía que se retirara un relieve del siglo XIII de la iglesia de Wittenberg por entender que en la obra había elementos antisemitas ofensivos.



El relieve muestra un rabino que levanta el rabo a una cerda para examinarle el ano mientras que otros judíos beben de las tetillas del animal, una especie considerada impura tanto por judíos como por musulmanes.



La decisión del Tribunal Supremo puede ser recurrida por el demandante, que es miembro de la comunidad judía en Alemania y argumenta que el relieve es una ofensa para las personas de su religión y expresa diariamente el antisemitismo en la Iglesia y en la sociedad.



El juez Volker Buchloh consideró que no está tipificado el delito de injuria y que el relieve no ofende el honor de los judíos puesto que está enmarcado en un conjunto que le da otro sentido.



Según Buchloh, quien observe el relieve no puede evitar mirar también una placa en la que la comunidad protestante se distancia del carácter injurioso de la escultura y del antisemitismo.



El juez admitió que, considerado de forma aislada, el relieve tiene un carácter injurioso. Sin embargo, el marco en que este se presenta le quita su carácter injurioso.



La audiencia territorial de Naumburg ratifica una sentencia de una instancia inferior que había rechazado la demanda en 2019.



El relieve muestra un motivo frecuente en el arte cristiano antisemita de la Edad Media que posteriormente, a partir del siglo XV, fue usado también en panfletos y caricaturas contra los judíos.



A partir del siglo XIX el motivo se hace común en la literatura antisemita alemana acompañado de la expresión "cerda judía" o "cerdo judío".



El uso de esa expresión contra personas está actualmente tipificado como delito en el artículo 185 del código penal alemán. En casos especiales también se aplica el artículo 130, que tipifica la incitación al odio racial como delito.