Tuit de la Secretaría de Cultura provoca burlas en redes

La Secretaría de Cultura publicó la noche del viernes un tuit para invitar al público a observar el video "Gotas", dedicado al público infantil, que consiste en diez micropoemas acompañados por el sonido de flautas transversas y movimientos corporales. La redacción ha causado burlas debido a que algunos usuarios leyeron un albur.

"Te invitamos a ver 'Gotas', diez micropoemas acompañados por el sonido de flautas transversas y movimientos corporales", se lee en el tuit. "Gotas" se ha convertido en tendencia en Twitter. Ante la reacción, el vocero de la Secretaría de Cultura, Antonio Martínez, publicó: "En serio vean "Gotas" y apoyen a los artistas que ganaron en la convocatoria de #ContigoEnLaDistancia. Apoyemos a las y los artistas de México". En otros tuits, el vocero insistió: "Pues leer un albur en una redacción correcta es cosa de cada quién. Sí está divertido" y "No estamos en la secu. Hasta parecen de secundaria, chatos".La Secretaría de Cultura no precisa el nombre de la artista, pero en el canal de Youtube de la dependencia se informa que está dirigido a los niños y está dedicados a Tátou Fosset. En las últimas horas, el material ha crecido en número de vistas y los comentarios del público fueron desactivados.

No obstante, previo a la desactivación de los comentarios, no se hicieron esperar desde las respuestas humorísticas, las que denostaron la acción de la Secretaría de Cultura y de quienes se cuestionaron si el juego de palabras empleado habría sido una estrategia graciosa para captar al público o parte de una planeación de redes mal dirigida.

Incluso se hizo referencia a la occisa Lourdes Ruiz, conocida como "la reina del albur", quién fue Campeona Nacional del Albur y quién defendía esta jerga popular al considerarla como una herramienta que da agilidad mental al tener que emplear el doble sentido.