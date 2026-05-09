Tunas y Estudiantinas en el Teatro de la Paz

La tradición universitaria de las tunas y estudiantinas llegará este sábado 9 de mayo al Teatro de la Paz con el Gran Concierto Nocturno de Tunas y Estudiantinas, programado a las 19:00 horas.

El programa se realizará en el marco del Día del Tuno y reunirá a agrupaciones que mantienen vigente una expresión musical ligada a la historia estudiantil y al intercambio cultural.

Las tunas son agrupaciones formadas por estudiantes universitarios que interpretan canciones acompañadas de instrumentos de cuerda y percusión, además de portar una indumentaria inspirada en la vestimenta de las antiguas universidades españolas. Su origen se remonta entre los siglos XIII y XIV, cuando jóvenes con escasos recursos utilizaban la música como una forma de obtener apoyo económico y trasladarse entre ciudades durante sus periodos de descanso académico.

Con el tiempo, esta tradición se expandió desde España hacia distintos países de Europa y América Latina.

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