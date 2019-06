Un desplegable de 6 metros reproduce la comitiva de la coronación de Carlos V

Carlos V recibió la corona de emperador de manos del pontífice Clemente VII el 24 de febrero de 1530 en un ceremonia cuyo boato y parafernalia debía asombrar al mundo, con una cabalgata que, para la posteridad, fue recogida en una serie de grabados que ahora se ha reproducido en un desplegable de 6 metros.



La pequeña y exquisita editorial jienense "Ginger Ape Books and Films" ha rescatado estos grabados, debidos a la mano del grabador muniqués Nicolas Hogenberg (fallecido en 1539) y ha incluido este desplegable en el mismo volumen de la edición del relato que guardó registro histórico del acontecimiento, escrito por el polígrafo humanista colonés Enrique Cornelio Agripa de Nettesheim (fallecido en 1535), cronista del emperador.



El texto de Nettesheim y el desplegable con los grabados de Hohenberg han sido editados en un solo volumen apaisado con una introducción del historiador jienense Ruben López Conde, responsable de esta edición crítica que lleva el título de la edición original, "Carlos V y la corona de los Césares".



López Conde ha explicado a Efe que la crónica oficial de la celebración fue escrita originalmente en latín por el polígrafo De Nettesheim, teólogo, jurista, médico, alquimista, nigromante y "personaje realmente extraordinario, hombre de inconmensurable saber, sorprendente modernidad y envidiable gallardía".



La crónica fue traducida al español por Antonio Bernárdez en 1934 pero, ha advertido López Conde, son escasísimas las copias de esta traducción que sólo pueden hallarse en librerías anticuarias y algunas bibliotecas públicas.



Sobre la crónica de De Nettesheim dijo Bernárdez que posee "detalles tan refinados y escritos con tanta viveza" que leyéndola "se pueden reconstruir las escenas y los lugares como si realmente vivieran en el presente", y que parece "una crónica de periódico" porque "pinta literariamente las escenas con tal minuciosidad que pudiera ser comentario de las estampas de Hogenberg".



El registro visual de la cabalgata, ahora reproducido en este desplegable de seis metros, se efectuó originariamente en cuarenta grabados que ahora han sido restaurados digitalmente.



Como se hizo en algunas de sus primeras ediciones, para esta ocasión se ha optado por un largo desplegable que, no obstante, se ha reducido en una escala 1/2, ya que el original alcanzaba los doce metros.



De la espectacularidad de la cabalgata --y del desplegable que la reproduce-- da idea el número de las figuras representadas, un total de 417 hombres vestidos de gala --aristócratas, cardenales, militares y doctores universitarios, entre otros-- , 120 caballos y 22 mulas enjaezados, además de estandartes, palios, banderas, gallardetes y una batería de cañones, entre elementos de arquitectura efímera, piezas de mobiliario, instrumentos musicales y la sagrada custodia.



López Conde, también autor de las notas de esta edición, así como de su estudio introductorio, ha señalado que ambas iniciativas, el texto de De Nettesheim y los grabados de Hogenberg, surgieron del entorno de Margarita de Austria, tía del emperador Carlos y regente en su nombre de los Países Bajos, "más sensible que su sobrino a las posibilidades propagandísticas que ofrecían la imprenta y el grabado".



En su estudio, López Conde, aborda el decenio previo a esta ceremonia, o sea, desde 1520, cuando se celebró la coronación de Carlos en Aquisgrán como "Rey de romanos", hasta esta coronación de Bolonia como emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico.



El historiador ha señalado que en ese periodo se produjeron cambios determinantes en la imagen y representación del César Carlos, quien adoptó para sí "el modelo clasicista proporcionado por el pujante humanismo italiano --emperador a la romana--, en detrimento del paradigma nórdico hasta entonces dominante".



De este modo, el emperador ya no aparece "como el héroe cortés de la tradición medieval caballeresca, sino como emperador universal que ofrecía un modelo unitario comprensible a las diferentes culturas que concurrían en sus inmensos dominios".