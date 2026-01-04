Un mundo invisible en el Museo Laberinto
En el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes se proyecta Misterios de un mundo invisible, una película en formato 3D producida por National Geographic que invita a observar fenómenos naturales que suelen pasar desapercibidos.
La película propone un recorrido por procesos que no se perciben a simple vista, ya sea por su escala, su velocidad o su naturaleza. A través de imágenes de alta definición y recursos de animación científica, la proyección acerca al espectador al mundo microscópico, a reacciones biológicas y a dinámicas físicas y geológicas que ocurren de forma constante sin ser notadas.
El relato, narrado en español por Bruno Bichir, acompaña las secuencias visuales con explicaciones claras que buscan conectar la ciencia con la experiencia cotidiana.
