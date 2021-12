Un Picasso es hasta ahora la obra vendida a mayor precio en Miami Art Week

Miami, 4 dic (EFE).- Un Picasso de 1967, "Mousquetaire et Femme a la Fleur", vendido por casi 20 millones de dólares, era hasta el jueves la obra de arte adquirida por un precio más alto en las ferias de la Semana del Arte de Miami, informó un medio especializado.

La neoyorquina Helly Nahmad Gallery vendió esta obra del genio cubista español Pablo Picasso el pasado martes durante una presentación para coleccionistas antes de la apertura de la feria Art Basel Miami Beach, según el portal Artsy.net.

El precio supera ampliamente los 4 millones alcanzados por una obra del artista urbano británico Bansky, anunciada al inicio de la semana.

Artsy.net publica a diario un recuento no exhaustivo de las ventas que se realizan en Art Basel Miami Beach y las numerosas ferias satelitales que están abiertas esta semana en Miami.

Entre las últimas adquisiciones por encima del millón de dólares esta "Untitled 1" (1999) de la artista etíope-estadounidense Julie Mehretu, por la que un anónimo comprador pagó 3,95 millones de dólares, la misma cantidad que debió desembolsar el nuevo dueño de "It took me years to learn the right attitude" (2002), del pintor abstracto estadounidense Mark Bradford.

La feria Art Basel Miami Beach, que es la reina de la Miami Art Week, que tiene lugar cada año en los primeros días de diciembre, abrió sus puertas al público el pasado jueves y estará abierta hasta este domingo.

Art Basel Miami Beach, la mayor feria de arte del continente americano, faltó por primera vez desde 2002 a su cita anual en 2020 a causa de la pandemia y los expertos creen que la edición de este año tendrá menos público que la de 2019 debido a que todavía hay algunas restricciones de viaje, pero las ventas serán superiores.

Entre las sensaciones de este año está el pintor infantil Andrés Valencia, un californiano de solo 10 años, que ha vendido prácticamente toda la obra que presenta en la feria Art Miami.

El niño pintó este sábado en vivo un cuadro junto al artista Bradley Theodore, uno de los eventos de Art Miami que ha generado mayor expectativa.