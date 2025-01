“Un pueblo oculto bajo la presa”

El cronista José Antonio Rivera Villanueva expondrá la conferencia “La exhacienda de Vigas: un pueblo bajo las aguas de la presa la Muñeca” en el Museo Francisco Cossío, este jueves 9 de enero a las 19:00 horas.

La Ex Hacienda de Vigas, ubicada en el municipio de Tierra Nueva, San Luis Potosí, fue una próspera finca agrícola y ganadera durante los siglos XIX y XX. Sin embargo, en la década de 1980, con la construcción de la presa “La Muñeca”, la hacienda y el poblado circundante quedaron sumergidos bajo sus aguas.

Este cuerpo de agua artificial se encuentra a seis kilómetros de la comunidad mencionada y es un lugar popular para disfrutar de la naturaleza.

La ilustración más popular de este paisaje le corresponde a una iglesia que fue abandonada a principios del siglo XX, cuando los habitantes de esta zona se mudaron a la cabeza del municipio, dejando deshabitada la comunidad.

Actualmente esta torre de 10 metros de altura con una cruz de hierro forjado en su punta puede apreciarse sumergida cuando la afluencia del agua es abundante.

El ponente Rivera Villanueva se especializa en historia interdisciplinaria, con investigaciones centradas en el Camino Real de Tierra Adentro, la danza de los matachines en comunidades tlaxcaltecas de San Luis Potosí, y la presencia de los tlaxcaltecas en América y Filipinas (siglos XVI-XIX).

Ha publicado artículos como “Reconsideration of the nomadic condition of the southernmost Guachichiles” (2018) y “La hacienda La Parada: un conflicto entre jesuitas y tlaxcaltecas” (2016), además de libros como “San Luis Potosí. La Entidad en donde vivo” (2015 y 2016) y “Somos de una misma raíz: Tepetícpac-Mexquitic-Venado” (2016). Su trabajo combina análisis histórico y cultural, aportando al entendimiento de las identidades y tradiciones de la región. El acceso a esta charla es limitado y no tiene costo.

Pie de foto

Torre de 10 metros de altura con una cruz de hierro forjado en su punta.

Foto: