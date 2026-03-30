Viacrucis de Iztapalapa 2026: operativo de seguridad con más de 9 mil policías
El operativo incluye helicópteros, motopatrullas y grúas para garantizar la seguridad durante el evento.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Con motivo de la183 Representación del Viacrucis de Iztapalapa
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
, autoridades capitalinas desplegaron un operativo conformado por más de 9 mil elementos para resguardar la seguridad de los visitantes, a lo largo de toda la semana de actividades.
El jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, precisó que desde este domingo arrancó el despliegue de 9 mil 188 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acompañados por 549 vehículos, quienes estarán durante toda la semana y hasta el 4 de abril.
Indicó que el jueves 2 de abril, a partir de las 14:00 horas, se llevarán a cabo recorridos por los ocho barrios de Iztapalapa y en la zona donde se realizará el inicio de la representación.
Asimismo, el viernes 3 de abril, a partir de las 13:00 horas, que se realizará el "Viacrucis", se desplegarán 3 mil 281 efectivos, que estarán apoyados con 139 vehículos, 31 motopatrullas, siete grúas y tres helicópteros del grupo Cóndores.
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que este año la representación tiene "un significado especial" al ser la primera vez que se realiza tras el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.
Por parte de la alcaldía, la edil de Iztapalapa, Aleida Alavez, precisó que se desplegaron 5 mil 347 personas más el personal de limpia que serán unas mil 400 personas cada día.
no te pierdas estas noticias
Viacrucis de Iztapalapa 2026: operativo de seguridad con más de 9 mil policías
SLP
El Universal
El operativo incluye helicópteros, motopatrullas y grúas para garantizar la seguridad durante el evento.
Semana Santa 2026 en México: significado de cada día clave
SLP
El Universal
Cada día de la Semana Santa tiene un significado específico que refleja momentos de la vida y muerte de Jesús.
Semana Santa 2026: ¿qué es el lunes de autoridad?
SLP
El Universal
Este día invita a reflexionar sobre la integridad y autenticidad en la tradición cristiana durante Semana Santa.