Viacrucis de Iztapalapa 2026: operativo de seguridad con más de 9 mil policías

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Con motivo de la

del

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, autoridades capitalinas desplegaron un operativo conformado por más de 9 mil elementos para resguardar la seguridad de los visitantes, a lo largo de toda la semana de actividades.El jefe de la Policía capitalina,, precisó que desde este domingo arrancó el despliegue dede la(SSC) acompañados por 549 vehículos, quienes estarán durante toda la semana y hasta el 4 de abril.Indicó que el, a partir de las 14:00 horas, se llevarán a cabopor losy en la zona donde se realizará el inicio de la representación.Asimismo, el, a partir de las 13:00 horas, que se realizará el "Viacrucis", se desplegarán, que estarán apoyados con 139 vehículos, 31 motopatrullas, siete grúas y tresEn el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno,, afirmó que este año la representación tiene "un" al ser la primera vez que se realiza tras el reconocimiento comode la Humanidad por parte de la UNESCO.Por parte de la alcaldía, la edil de Iztapalapa,, precisó que se desplegaronmás elque serán unas mil 400 personas cada día.