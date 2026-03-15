El conversatorio "Videos, Imágenes y Memes en los tiempos de la pandemia", se presentará el martes 17 de marzo a las 19:30 horas en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito.

El encuentro propone revisar la producción de contenidos visuales que circuló en redes sociales durante la contingencia sanitaria iniciada en 2020.

A partir de la experiencia colectiva de ese periodo, el conversatorio abordará la manera en que videos, imágenes y memes se integraron a la comunicación cotidiana y se difundieron de forma masiva en plataformas digitales.

En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por COVID-19, hecho que modificó la dinámica social en distintos países. Ante el confinamiento y las restricciones sanitarias, internet y las redes sociales se convirtieron en espacios de intercambio donde las personas compartieron contenidos visuales que reflejaban la vida durante ese periodo.

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El conversatorio plantea analizar estos materiales desde distintas perspectivas. Algunos de los contenidos difundidos en ese momento abordaron temas de prevención y salud pública, mientras otros recurrieron al humor, la crítica social o la reflexión sobre las condiciones del encierro. También se discutirá el papel de estos formatos en la circulación de información y desinformación.

La sesión se plantea como un espacio de diálogo en el que el público podrá recordar y comentar los recursos visuales que circularon durante la contingencia sanitaria.

Con esta actividad, la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito suma una propuesta de análisis cultural sobre la comunicación digital y su papel en la memoria reciente.¡