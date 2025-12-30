Villancicos y conciertos para cerrar el año

Las actividades musicales decembrinas continúan en el Centro Histórico con una serie de conciertos que se realizarán el martes 30 y miércoles 31 de diciembre en distintas plazas de la ciudad, como parte del cierre de año.

El martes 30 de diciembre, a partir de las 20:00 horas, el grupo Los Carolers recorrerá el circuito de plazas integrado por Plaza San Francisco, Plaza de Armas y Plaza de los Fundadores. El ensamble está conformado por cantantes que interpretan villancicos tradicionales y contemporáneos, retomando la práctica de llevar la música navideña a espacios abiertos y al encuentro directo con el público.

Ese mismo día, a las 20:00 horas, la Plaza de los Fundadores será sede del concierto El año viejo, a cargo del Coro Vuela Alto. El programa reúne villancicos y piezas alusivas al cierre del año, con un repertorio pensado para acompañar las celebraciones familiares en los últimos días de diciembre.

Las presentaciones continúan el miércoles 31 de diciembre en la Plaza de los Fundadores con un concierto navideño a cargo de la soprano Erika Revilla y el pianista Sergio Hernández. La propuesta se centra en un programa de música clásica vinculada a la temporada, interpretado en formato de voz y piano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Así las plazas del Centro Histórico mantienen una programación musical abierta al público, que acompaña el cierre del año con propuestas vocales y corales dirigidas a públicos de todas las edades.