El conversatorio y exposición artístico-cultural Voces para el Liderazgo de las Mujeres en el marco del 8M reunió a seis participantes que dialogaron sobre experiencias y retos vinculados con la participación de las mujeres en distintos ámbitos.

En el encuentro que se realizó en la Galería José Jayme de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, participaron Azalia Donahí Enríquez García, Jeanne Karen Hernández Arriaga, Antonieta Berenice Castillo Cortés, Palmira Flores García, Yulieth Delgado Sánchez y Arody Sánchez.

Cada una expuso experiencias relacionadas con su trayectoria y los obstáculos que han enfrentado en espacios profesionales, sociales y culturales.

Las intervenciones abordaron temas como las barreras vinculadas con el género, la edad y el acceso a oportunidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las participantes compartieron casos personales y reflexiones sobre los procesos que han seguido para continuar su trabajo en distintos campos, así como las estrategias que han encontrado para sostener su presencia en estos espacios.

A lo largo del diálogo también se discutió la necesidad de cuestionar estereotipos asociados a los roles de género.

Las participantes señalaron la importancia de impulsar políticas públicas orientadas a la igualdad y de ampliar los espacios de participación para mujeres en ámbitos culturales, sociales y profesionales.

El encuentro formó parte de una programación dedicada a la reflexión y la memoria en torno al Día Internacional de la Mujer. Este tipo de actividades buscan abrir espacios de conversación sobre las condiciones que enfrentan las mujeres y promover el intercambio de ideas entre quienes participan en la vida cultural y social.

Pie de foto

El encuentro se realizó en torno al Día Internacional de la Mujer.