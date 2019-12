Youtubers impulsan amor por números

Lo que inició como un proyecto para apoyar a estudiantes que se preparaban para concursar en la olimpiada de matemáticas hace 10 años se convirtió en un canal de video por internet que busca ayudar no sólo a alumnos de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, sino también a algunos profesores.

El objetivo principal es lograr que las personas entiendan las matemáticas de verdad: "De nada sirve que los alumnos tomen 40 minutos diarios de clase si están comprendiendo", indicó José Alejandro Andalón, cofundador de la plataforma Math2Me.

Acompañado de María González Sánchez, quien es la otra parte del proyecto, señaló que el canal de matemáticas tiene cerca de 2 mil 700 videos en los que se explican temas tanto de tronco común para los estudiantes como aquellos que los suscriptores solicitan. "El fin es crear contenidos para motivar al estudiante en el aprendizaje a través de trucos, retos, curiosidades y reportajes motivacionales sobre el uso de las matemáticas en diversos campos de la vida", afirmó.

El proyecto inició en el año 2009, en Tijuana, y se convirtió en una plataforma educativa en la que los principales seguidores son estudiantes, y ellos son quienes eligen algunos temas de los contenidos.

"Nos decían: 'Oye, y si subiste este problema de concursos, ¿por qué no subes uno de un tema normal de la escuela, para poder pasar mi examen?"

"Y les empezamos a hacer caso: comenzamos a subir estos videos y creo que esta continuidad y hacerle caso a los comentarios logró que empezáramos a ver el impacto que tienen los contenidos en internet.

Math2Me es el primer canal mexicano que tiene contenido educativo con más de un millón de suscriptores. En él un estudiante puede tener acceso a una explicación matemática en cualquier momento y a cualquier hora.

Para María y Alejandro, crear contenidos de acuerdo con la currícula educativa y la demanda de los estudiantes es la manera de mantener vivo su canal.

Respecto al sistema educativo mexicano, los creadores de contenido indican que falta que todos los sectores sociales se unan para modificar los limitantes y creencias que se tienen sobre las matemáticas.

"Hace falta que toda la sociedad corrija, primero, el pensar de que las matemáticas son malas o difíciles, porque no lo son, sólo falta que nos creamos capaces de hacerlo. Segundo, que toda la maquinaria que crea los programas educativos se apoye en los padres y en los mismos alumnos, que sepan identificar cuándo hay un problema de incomprensión", dijo Alejandro.