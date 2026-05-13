Oscuro panorama > Mundial y grilla

El pronóstico en materia de vivienda para la zona metropolitana más importante del estado es pesimista. La bonanza industrial y el crecimiento poblacional normal se combinan con la escasez de suelo y su consiguiente encarecimiento, además de políticas oficiales equivocadas y sin coordinación, han generado una brecha considerable entre la insuficiente oferta de vivienda y la demanda creciente.

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Y el futuro no mejorará. De acuerdo a la Sedatu, en cinco años, la zona metropolitana necesitará 35 mil viviendas para satisfacer la demanda generada por el crecimiento poblacional. Lo malo es que el rezago acumulado en los últimos diez años es ya de 135 mil. Si no hay una verdadera revolución en las políticas de vivienda, el problema sólo seguirá creciendo.

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Parece que el proyecto de limpia de lirio en la presa de San José sólo estuvo en la cabeza del diputado morenista Cuauhtli Badillo. Ni en la alcaldía ni en la Comisión Estatal del Agua, instancias que obligadamente deberían saber algo, se han deslindado.

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Sólo la Comisión Nacional del Agua, la instancia ejecutora según el relato del legislador, puede salvar, o acabar de hundir, al morenista.

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El Mundial se acerca y ya se percibe cómo los políticos buscan sacarle raja electoral.

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La alcaldía va a gastar una cantidad significativa en la transmisión de juegos mundialistas en la plaza Fundadores y esto ha provocado una nueva batalla con el gobierno estatal, que a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, amagó con negar los permisos para la función.

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Y mientras, la administración gallardista aprovecha la ola con una acción arriesgada: regalar una playera, que recuerda a la de la Selección Mexicana, con un número significativo, el 27.

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El sentido electoral de la maniobra se refleja en los videos en los que los receptores del regalo agradecen al gobernador... y a la senadora Ruth González.

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El riesgo de esto está en meterse en un lío de copyright por la evidente semejanza con los productos oficiales protegidos por las leyes de marcas.