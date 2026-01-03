Agua potosina, en la mira > Reversa a impuesto

No hace mucho, la relación con el gobierno de Samuel García se tensó porque, ante la sequía que azotaba a la capital, promovió el proyecto Monterrey VI, para llevar hasta allá agua extraída de la cuenca del Pánuco, de un punto ubicado en la Huasteca potosina.

El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona se opuso tajantemente a la idea, aseverando que el agua pertenecía al estado, pese a que la Comisión Nacional del Agua, facultada para la administración de las aguas nacionales, había dado una concesión para tal proyecto.

Al final, no lo hubo. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador apoyó la negativa potosina y la sequía terminó.

Pero ahora, una nueva urgencia parece revivir la idea, pero no es Nuevo Léon el impulsor, sino el propio gobierno federal.

Ayer, el portal noticioso Animal Político publicó que la Comisión Nacional del Agua alistó en octubre del año pasado un proyecto que reconocía que la deuda de agua que mantiene México con Estados Unidos no podía saldarse en el panorama actual, simplemente porque no había agua que entregar.

El asunto es un riesgo político que ya ha generado fricciones con Estados Unidos. Un gobierno como el de Donald Trump no dejaría de usar ese adeudo como arma política y comercial y la posibilidad de anularlo tendría que ser una prioridad en la agenda del gobierno federal.

Por eso, de nuevo el agua del Pánuco está otra vez en la mira. Habrá que ver ahora si el promovente de la idea no es un par, como lo es una administración estatal vecina, sino la propia Presidencia de la República la que impulsa la extracción del agua, se registra el mismo grado de oposición por parte de la autoridad potosina.

Hace un año, los potosinos afrontaron con disgusto un notable incremento en el cobro en el derecho de control vehicular, que la Secretaría de Finanzas y el gobierno del estado negaron haber establecido, y que quisieron disfrazar bajo el trámite de la renovación de licencia.

Con ello, las arcas estatales recibieron un 31 por ciento más recursos por ese derecho, pues de los 713.2 millones de pesos captados en 2024, se pasó a 934.4 millones de pesos el año anterior.

El freno a esta ansia recaudadora se metió para este año, pues la expectativa se redujo a una captación de 649.1 millones de pesos, lo que implica una baja porcentual casi idéntica: 30.5 por ciento.

La burbuja regresó a tierra. De hecho, la suma esperada implica retroceder a 2023 para encontrar una cifra así de baja en la expectativa de recaudación del control vehicular.

¿El incremento satisfizo el ansia recaudadora del gobierno estatal? ¿La administración se preocupó por el descontento que generó la impopular medida? Como quiera que haya sido, este año habrá menos recaudación por ese concepto.