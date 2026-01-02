No hace poco, autoridades del CEN del Partido Verde Ecologista de México que estaban de visita en San Luis Potosí afirmaron que ese partido cerraría aquí el 2025 con 600 mil afiliados. Más allá de ello, se esperaba una afiliación que

llegara al millón de habitantes, poco menos de la mitad de la población estatal.

Todo esto gracias a una campaña de afiliación iniciada en marzo del año pasado

Oficialmente, esta alza en el reclutamiento de militantes se atribuyó al respaldo al gobierno del estado.

El discurso oficial choca, sin embargo, con una seria infracción detectada por el Instituto Nacional Electoral que detectó trampas en ese proceso, y que fue castigada duramente.

Más que por la cantidad de la multa que no es poca cosa, quizá la referencia a una estrategia dolosa por parte del INE para describir el mecanismo, sea lo que más debería preocupar a los dirigentes del Verde, pues los pinta como un partido que acude a la trampa para aparentar que engrosa sus filas.

De cara al 2027, esta sanción al Verde levanta una alerta sobre cómo los partidos se manejarán de cara a la elección. Si hay partidos dispuestos a asumir el riesgo de caer en irregularidades en el reclutamiento, quizá esa disposición se extienda a otras fases de la elección.

El año que acaba de terminar no fue bueno para la introducción de autos usados procedentes de Estados Unidos. A nivel local, se excluyó a sus propietarios del beneficio de no pagar las placas vehiculares, debido a una reforma promovida por la Secretaría de Finanzas a la Ley de Hacienda para 2026.

Y ahora, el gobierno de Claudia Sheinbaum da por terminada la estrategia que inició Andrés Manuel López Obrador.

En este caso, no son los propietarios actuales los que serán más impactados por la decisión, sino los que se benefician del negocio generado por la introducción y la regularización de estas unidades.

Las puertas a estos vehículos no se cerrarán, pero sí se reducirá drásticamente su flujo.

En el lado contrario, los distribuidores de autos, que han clamado por la desaparición de la regularización de estas unidades deberán estar satisfechos.

Pasadas las fiestas decembrinas y de Año Nuevo, está por verse qué tanto tarda en reactivarse el trabajo de las distintas dependencias de todas las instancias.

No hay mucho espacio para continuar con el asueto, ante la cantidad de trabajo pendiente que se ha acumulado.