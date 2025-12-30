A principios de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó el Censo Nacional de Gobiernos Estatales, que registra datos de diversos aspectos de las administraciones estatales que van desde la integración, la administración y los recursos humanos y materiales en las entidades durante 2024.

Entre otros datos, presenta estadísticas sobre las contrataciones que hacen los gobiernos estatales y el modo en que se manejan las licitaciones.

En el caso potosino, el reporte destacó que el 78 por ciento de los contratos realizados por las instancias estatales se adjudicaron directamente, sin pasar por el filtro de las licitaciones.

Por alguna razón, la Oficialía Mayor, la que en casi todos los casos maneja los contratos estatales, encuentra la manera de evitar los concursos entre empresas para encontrar la mejor oferta para el gobierno, es decir, la que implique el menor pago y la mejor calidad en los productos y servicios adquiridos.

A través de ese sistema, sólo 170 de los dos mil 443 contratos emitidos por esta administración se concursaron.

Este esquema sigue siendo el preferido por la administración, al menos hasta noviembre de este año, pues, de acuerdo a la información de la Comisión Estatal de Acceso a la Información pública, en noviembre, el último reporte disponible, la Oficialía Mayor firmó una decena de contratos de adquisiciones de bienes y servicios, de los cuales sólo licitó públicamente dos, en concordancia casi exacta de la estadística del Inegi.

Por montos, de los 18.1 millones de pesos que sumaron esos contratos, 12.4 millones de pesos se adjudicaron directamente.

Para sorpresa de nadie, la mitad de esa suma, es decir, 9.2 millones de pesos, fue entregada sin competencia a una empresa foránea, Comercializadora Grinet SA de CV, de Pachuca, Hidalgo, a la que se le otorgó esa suma por la dotación del servicio de internet para el sistema de transporte gratuito.

Casualmente, el reporte se hizo público en noviembre, pero fue firmado en abril, y cubría la dotación del servicio entre abril y diciembre de este año, lo que indica que la rapidez no es virtud de la Oficialía Mayor.

Otro contrato de 2.4 millones de pesos fue entregado a un proveedor, esta vez local, Potenciador de Oportunidades Mexicanas SA de CV por el servicio de arrendamiento del servicio de fotocopiado.

Mientras que la adjudicación directa sea el método preferido para ejercer los recursos estatales, la suspicacia sobre el destino de los recursos seguirá latente.