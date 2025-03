Aguas negras en el parque * La crisis alimentaria de ahora

El parque de Tangamanga 1 sigue recibiendo aguas negras. Hace más de una década, el entonces director Martín Toranzo Fernández denunció que un fraccionamiento ubicado aguas arriba vaciaba las aguas negras en el centro cultural y recreativo. A lo largo de la historia, el Lago Mayor, conocido también como el antiguo Tanque de La Tenería, presentaba un visible espectro de contaminación por agua residual, proveniente de diferentes fraccionamientos y los canales que bajan hacia la zona desde la Garita de Jalisco. Ahora, hay indicadores de que el agua viene de drenajes tapados durante la reconstrucción de la avenida Cordillera Himalaya. Algo no salió bien.

Los organismos evaluadores siguen poniendo a San Luis Potosí en un grave problema de crisis alimentaria. El problema es más radical de lo que parece. El dilema se ha venido agravando no solo por los malos hábitos alimenticios, sino por grupos en extrema pobreza, que no tienen acceso ni siquiera a lo más elemental para tomar al menos las tres comidas diarias. Otra parte del problema son los propios políticos, que no desarrollan planes de desarrollo económico porque necesitan a los pobres para gobernar a cambio de pequeñas dádivas. La crisis alimentaria podrá ser tan duradera como el narcotráfico: si las autoridades no quieren, no van a resolver.

Por el lado de la calle Zenón Fernández, hay indicadores de un desacato a una orden judicial. El partido blanquiazul debió convocar a la reposición del proceso de la elección de la dirigencia hace ya algún tiempo, y no lo he hecho. El punto es que el fin del proceso legal tiene un origen claro: el blanquiazul cambió el método de selección de la dirigencia en los sitios donde finalmente se hizo valer el derecho electoral. Lo que no deja dormir a la presidenta estatal, es el hecho de que no le espera el mismo resultado si vota el universo completo de militantes, tomando en cuenta que el ex dirigente Xavier Azuara mantiene el control político en gran parte del Estado.

Y a propósito de temas que dejan sin dormir, saltó al escenario de la seguridad pública un hecho inesperado para San Luis Potosí. Autoridades decomisaron en Tamaulipas dos helicópteros cuyos pilotos y tripulantes utilizaron una y otra vez el espacio aéreo del territorio potosino. No tendría nada de extraordinario volar un helicóptero, si no es porque las aeronaves carecían de plan de vuelo, y no reportaban sus movimientos. Estos actos en apariencia heroicos, formarían parte de un trasnochado plan para frenar la delincuencia que es parte del reclamo principal del gobierno de los Estados Unidos como firmante de los acuerdos comerciales y de seguridad. Más aún, pesa la decisión de atacar algunos frentes de la delincuencia, por aquello de que Andrés Manuel López Obrador dejó un enorme retraso en el combate a la delincuencia, en la educación, en la seguridad pública, en la infraestructura carretera y hasta en la fuerza de la autoridad.

Un auditor que en verdad tenga ganas de trabajar, se va a encontrar quizá más sorpresas como aquel invento de nóminas para trabajadores de la educación que fallecieron. Basta con una buena actividad de revisión, y tal vez aparezcan en la nómina hasta los trabajadores de apoyo que ya murieron, y misteriosamente seguían cobrando. Ahora la tarea será buscar al ladrón y hacerlo que devuelva el dinero. El robo no ha prescrito y el titular de SEGE ya debería estar investigando.

¡HASTA MAÑANA!