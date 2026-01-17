Alerta la IP > Veto veloz

El panorama que exhibe la herramienta de la Coparmex para interpretar la realidad nacional, DataCoparmex, sobre el 2025 dista mucho de las versiones oficiales que buscan posicionar las dependencias de los tres niveles de gobierno.

Y son datos que no se pueden ignorar. La Coparmex es una de las cámaras empresariales más importantes del país y se extiende por todo el país. Si hay quien sabe cómo late el pulso del país, son ellos.

Por lo que toca a San Luis, hay que decir que salvó en el tema de la tramitología, cuyos excesos en el estado generaron el segundo porcentaje más alto del país, casi todos los indicadores están por debajo del indicador nacional.

Aunque eso no quiere decir que el estado es Jauja. 4 de cada diez socios fueron blanco del delito el año pasado; casi igual proporción enfrentó la corrupción oficial.

En Palacio deberán poner atención al dato sobre la percepción del cumplimiento de las tareas del gobierno estatal. Ni la tercera parte de los sondeados consideran que eso ocurre en San Luis.

En un entorno que en 2025 fue difícil y que en este año luce complicado por la incertidumbre política, este tipo de advertencias no debería ignorarse.

Así como fue meteórica la aprobación de la "Ley Esposa", así de rápido se está realizando el procedimiento de veto que le impuso el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

La gaceta parlamentaria de la sesión de la diputación permanente celebrada ayer en el Congreso consignaba en su sección de correspondencia, la recepción de una misiva del gobernador en la que "veta y fórmula observaciones a la minuta que modifica diversas disposiciones a la Constitución local y a la Ley Electoral del Estado".

El documento fue turnado a las comisiones legislativas de Puntos Constitucionales, Régimen Interno y Asuntos electorales.

Como no fue una iniciativa, la Gaceta no cita ninguna parte del documento, lo que sería deseable para conocer el argumento legal que usó el mandatario para torpedear la polémica iniciativa.

El mismo día en que desde el gobierno del estado se señalaba que no había más casos nuevos de gusano barrenador, en la Huasteca, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos confirmaba el surgimiento de seis casos, con lo que se cuadruplicó el número de infecciones.

El asunto deja mal parado el sistema de monitoreo e información sobre el desarrollo de la plaga, cosa que no es menor, si tomamos en cuenta que el brote se está registrando en una zona ganadera que no sólo es la primera del estado, sino una de las más importantes del país.

Es necesario hacer más eficiente ese sistema para evitar tropezones como el del jueves.