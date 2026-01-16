No fueron los 15 pesos que demandaban los concesionarios del transporte urbano como aumento para la tarifa de este año, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno estatal fue bastante generosa con el gremio, pues concedió no uno, sino tres incrementos para este año, dos de ellas en condiciones no muy claras.

La primera de ellas fue que la dependencia anunció el incremento sin que existiera aún el instrumento legal que lo justificara. De acuerdo al artículo 94 de la Ley del Transporte Urbano, el incremento sería oficial tras publicarse en el Periódico Oficial del Estado.

El acuerdo no se publicó sino hasta pasadas las 19 horas de ayer, pese a que, según los datos del archivo PDF del decreto publicado por el Periódico Oficial del Estado, había sido creado a las 13:55 horas y fue modificado a las 15:24.

El único indicador para determinar el alza tarifaria previsto en la citada ley es la inflación acumulada del año anterior, que como se dijo en este medio hace días, fue de 3.69%, equivalente a 46 centavos aplicables a la cuota anterior de $12.50, dejando el alza en 12.96 pesos

Pero luego aparecen los regalos. El decreto de este año recuerda que en el instrumento de 2025, la SCT señalaba que el incremento de los salarios mínimos impactaban al gremio camionero porque ajustaban los salarios que pagaban en esa medida. A saber si eso ocurre

en realidad.

El decreto de 2025 también reconocía que el alza al salario mínimo no está prevista en el cálculo de la tarifa camionera, pero señalaba que, como los conductores era un factor determinante en el transporte público y un análisis de los datos entre 2020 y 2025 había un rezago de 6.43% en la aplicación de este factor (el salarial), por lo que se aplicaba ese año un alza de 4.26%, lo que dejaba la tarifa en $12.50.

No deja claro si el alza correspondía a la de la inflación (4.21%) más .5% por el rezago en el salario mínimo o si se refería al rezago del aumento salarial, al final, se aplicó ese porcentaje.

Volviendo a 2026, el acuerdo de ayer señalaba que el rezago de 6.43% no se refería al salario mínimo, sino a la inflación, algo que no fue mencionado en el documento de 2025. Y que como el alza de ese año fue de 4.21%, quedaba pendiente de aplicación un 2.17 por ciento, lo que sumaba al incremento 27 centavos, para quedar en 13.23 pesos. Ese sería el primer regalo.

Como la Ley del Transporte Urbano establece que el redondeo se haría hacia el múltiplo de 10 centavos más cercano, el alza quedaría en 13.20 pesos.

Sin embargo, y otra vez sacándose de la manga el argumento, la SCT redondeó los 13.23 no hacia abajo, sino que le agregó 27 centavos como "ajuste complementario" como incentivo al desarrollo de los concesionarios para ofrecer

mejor servicio.

Así, la tarifa aumenta un peso, para quedar en 13.50. Del 3.69 por ciento previsto por la ley, la SCT se las ingenió para otorgar un 8%. No fue mal negocio para los transportistas que, de plano, aprovecharon el anuncio sin respaldo legal para cobrar, ayer mismo, la nueva tarifa.