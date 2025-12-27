Demasiada atención > Derecho: nuevo capítulo

La mayor parte de los cabildos del estado se apegaron al guión oficialista y aprobaron la controvertida propuesta que excluye la participación masculina en las próximas elecciones de la gubernatura, garantizando que sea un evento electoral "sólo para mujeres".

Con ello, se superó la penúltima fase del proceso que incorporará la propuesta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) a la Constitución local.

El hecho podría agudizar un efecto que quizá no agrade mucho a los impulsores de la iniciativa, es decir, el PVEM y el gallardismo, que es la especial atención que está teniendo la prensa nacional al asunto de la llamada "Ley Esposa".

El asunto es lo suficientemente controvertido como para generar por sí solo opiniones y comentarios entre el círculo rojo nacional, pero quizá también debido a que el periodo vacacional de fin de año ha limitado la generación de notas políticas, el asunto ha sido terma frecuente en las columnas de los principales diarios y sitios web de la capital del país.

En casi todos los comentarios, la visión es crítica, ubicando como motivo principal de la reforma el generar las condiciones suficientes para garantizar el triunfo de la senadora Ruth González Silva en la elección de 2027 y continuar un sexenio más la presencia de la corriente política dominante en el Poder Ejecutivo.

Y otro tema frecuente es cuestionar si la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que no ha ocultado su animadversión contra la reforma, por considerarla una puerta al nepotismo gubernamental que tanto se opone, va a permitir que esta aventura electoral prospere, apuntando a que si este fuera el caso, representaría una derrota para la mandataria.

Estas posturas podrían representar una presión al Ejecutivo federal, que con tal de evitar verse débil, se esfuerce en obstaculizar el experimento en

San Luis.

La violencia familiar sigue siendo una asignatura pendiente para el Estado en San Luis Potosí. Un incremento de casi 4 por ciento este 2025 ha implicado un revés a los esfuerzos oficiales por atemperar esta modalidad delictiva.

Quizá sea necesaria una reevaluación de las metas y de los esfuerzos que dependencias como la nueva Secretaría de la Mujer realiza para, en teoría, combatir este tipo de agresiones.

La novela de la elección del siguiente director o directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tuvo su capítulo postnavideño con el rechazo judicial a la suspensión definitiva que un académico, Edgar Durón, había obtenido a principios de mes.

Aún le quedan unos cuantos días al año, pero parece que el regreso del asueto será ocupado para la rectoría y para el Consejo Directivo Universitario.