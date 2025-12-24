Payasadas no chistosas > Falta de personal

Señalan los expertos en comedia que lo peor que le puede pasar a un humorista es dejar de ser gracioso y aún así, seguir empeñado en mantenerse en su papel de comediante. La situación se vuelve burda y hasta patética.

lll

Lo cierto también es que cualquier bromista y hasta bulleador seguirá empeñado en sus graciosadas y chascarrillos si hay por lo menos alguna persona que se ría de las mismas. Es como darles cuerda y no hay quien los pare.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Si algo ha caracterizado al eterno aspirante a "algo", gobernador, alcalde o lo que caiga, José Luis Romero Calzada ha sido precisamente su falta de seriedad al presentarse en público y sobre todo al intentar caerle bien a la gente de menos recursos económicos y culturales.

lll

Al personaje mejor conocido por el apodo de Tecmol le da lo mismo encuerarse aún en las bajísimas temperaturas de Alaska que besar un burro o aprovecharse de la desgracia ajena para aparentar un buen corazón que nada más no tiene. Todo en él es actuado, ensayado con la intención de sacar algún beneficio personal.

lll

Ahora se encuentra empeñado en ser el presidente municipal de Ciudad Valles ante los cual, cualquier persona con algo de sentido común no puede menos que exclamar ¡pobres huastecos!

lll

Lo bueno para él, es que por ahora aún le resulta jocosa su rutina de bufón de la corte al inquilino de Palacio y no ha faltado que lo sostenga, en su patético show, aún y con la ayuda de despensas y apoyos sociales que se supone sólo entrega el Ejecutivo estatal a través de la Sedesore.

lll

Lo que sí ya resulta preocupante es que de payasito de tercera pista, ahora don Tekmol Show quiera hacer las veces de sheriff del condado y para ello ya hasta haya comprado, según sus dichos hasta tres patrullas y otras unidades "todo terreno" para dizque cuidar a los habitantes de Valles y sus familias.

lll

¿Cuánto tiempo le permitirá la autoridad estatal, mantenerse en su nueva payasada a su bufón favorito? No lo sabemos. Pero lo cierto es que se trata de una actividad a todas luces ilegal y hasta peligrosa. ¿En qué consistirá la labor policiaca de Tecmol?, ¿tendrá agentes a su mando?, ¿andarán armados? Luego, si llegan a detectar algún delito en flagrancia, ¿hasta que punto actuarán?

lll

Son muchos dudas las que genera el nuevo proyecto del señor besaburros, pero todas ellas inquietantes. La autoridad de verdad, la SSPC estatal debería pronunciarse al respecto.

lll

Cabe señalar que otra de las características de Romero Calzada es su poca seriedad con sus promesas y "compromisos". Baste recordar que en el Altiplano, hace ya algunos años, "regaló" ambulancias a comunidades apartadas, también con la intención de sacar alguna tajada política. Las unidades permanecieron lo mismo que el interés del "político" en ser nominado a algo. No lo logró y se llevó las unidades. A como va, solo le faltará pretender ser bombero...o astronauta.

lll

Si algo ha caracterizado el Poder Judicial es la cantidad de trabajo que desde siempre ha tenido atrasado. La cosa se puso peor con el cambio estructural generado por la elección de jueces y magistrados. Quien se pudo ir se fue y ello ha provocado un mayor atraso sobre todo en pleitos del ámbito familiar y penal.

lll

Ahora la presidenta Lourdes Anahí Zarazúa anuncia que necesita contratar más personal y la duda que surge es si dispondrá de recursos para ello. No falta mucho para saberlo.

¡HASTA MAÑANA!