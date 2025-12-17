El pleito seguirá ¿Se baja Rosa Icela?

El pleito por los dineros universitarios no termina. El Congreso se había cobrado el desdén del rector Alejandro Zermeño Guerra a la "invitación" a dialogar con los diputados con una importante reducción, de 506 millones de pesos a 320 millones de pesos, entre la propuesta inicial que envió el Ejecutivo y lo aprobado por el Legislativo.

lll

Falta de información, fue el pretexto.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El hecho de que la UASLP siguiera incluyendo un monto cercano a la partida original, la de más de 500 millones de pesos, en la propuesta interna de su presupuesto, presentada en breve al Consejo Directivo Universitario, es un reto a la decisión del Congreso.

lll

Con esto, el enfrentamiento UASLP-Congreso seguirá vivo en 2026.

lll

En medio de la turbulencia preelectoral que desató la aprobación de la "Ley Gobernadora", una llamativa coincidencia se dio en algunas columnas de diarios de la Ciudad de México.

lll

El lunes, Mario Maldonado y Salvador García Soto, en El Universal, coincidieron en señalar que se venían cambios en el gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo.

lll

Y en algo que concierne directamente a San Luis Potosí, los dos mencionaban la posible salida de la potosina Rosa Icela Rodríguez de la Secretaría de Gobernación.

lll

El detalle es que uno a medias, y el otro de manera contundente, señalan que la originaria de la Huasteca podría estar alejándose de la posibilidad de ser la candidata de Morena a la gubernatura de San Luis en 2027, como se había venido manejando en los últimos meses.

lll

Maldonado todavía da como posibilidad que la secretaria de Gobernación busque la candidatura estatal, pero anticipa que una curul en la Cámara de Diputados, con la mira puesta en la coordinación de la bancada, sería el otro posible destino de la potosina.

lll

García Soto es más severo y achaca la salida del gabinete federal a un presunto tropiezo de la xilitlense con las manifestaciones campesinas y de transportistas contra la inseguridad que colapsaron las carreteras del país.

lll

Le atribuye también una salida por decisión propia así como, y ojo aquí, a una renuncia voluntaria a la "aventura política" de ir por la gubernatura de San Luis, su entidad natal, pero con la que, dice el columnista, no tiene mayor conexión.

lll

La eliminación de Rosa Icela Rodríguez del tablero de opciones a la gubernatura podría tener implicaciones muy importantes, pero falta ver si se coincretan.

lll

Y a nivel local, los puestos federales también se moverían, pero hasta principios de año, concretándos el enroque del que se habló hace unos días, pero que fue rechazado: Rita Ozalia Rodríguez, hermana de la secretaria de Gobernación, abordaría la delegación de Programas del Bienestar en el estado. Su lugar en la dirigencia estatal de Morena lo ocuparía Guillermo Morales López, precisamente, el delegado actual del Bienestar.

lll

¡HASTA MAÑANA!