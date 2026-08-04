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> Discrepancia > Los informes como negocio

Por Redacción

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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      No es un secreto que cuando el Inegi publica sus cifras sobre los homicidios registrados en el país y en los estados, resurgen las dudas sobre la pertinencia de los datos que, sobre el tema, revela el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Y las sospechas de que el maquillaje de las incómodas cifras para los gobiernos federal y los estatales es real.

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      El sentido de los conteos es el mismo, pues ambos coinciden en reflejar una tendencia a la baja del delito, pero sólo se asemejan en ello. La magnitud de la diferencia es la discrepancia más relevante.  

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      Lo anterior porque, entre 2012 y 2025, de esos 14 años, sólo en uno, y eso por un caso, los números del SNSP superaron a los del Inegi. En el resto del periodo, el instituto superó los del sistema.

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      Esa diferencia osciló entre el 8 y el 35 por ciento hasta 2024, pero el año pasado esa falta de concordancia se disparó casi hasta duplicarse.

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      El Inegi contabilizó 369 muertes por homicidio, mientras que el SNSP reportó 185 casos.

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      En medios y en la academia se ha estudiado la posibilidad de que los datos del SNSP, cuyo origen son las fiscalías estatales, estén manipulados para presentar menos casos y presumir una mejora en la seguridad pública.

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      Pero si esa es la intención, el año pasado, la tendencia se pasó de la raya, pues el SNPS habría desestimado uno de cada dos homicidios dolosos cometidos en el estado.

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      En ocasiones pasadas, la FGE justificaba esa diferencia señalando diferencias metodológicas, y tenía razón, pero al final, son caminos distintos que llevan al mismo dato: contabilizar los asesinatos ocurridos en una región durante un periodo determinado.

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      Y se puede aceptar que existan diferencias, pero lo que está ocurriendo en los últimos años, de 2022 para acá, específicamente, se sale de una diferencia aceptable, sobre todo en 2025.

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      Si no es un grosero subregistro de la estadística, la alternativa no es mejor: la cifra negra de este crimen, es decir, los asesinatos que no son denunciados, es brutal.

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      En la antesala de los informes gubernamentales de Ricardo Gallardo Cardona y Enrique Galindo Ceballos, coincidieron las emisiones de las convocatorias de licitación de los servicios relacionados con el evento promocional.

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      La alcaldía presentó la convocatoria 47, en donde se abre el concurso de los servicios de emisión y retransmisión de un evento, que no se identifica, pero no es difícil de adivinar cuál es.

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      También se pone a concurso los contratos de un servicio de circuito cerrado y realización multicámara, representación, diseño y dirección y un set para transmisión.

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      Por su parte, la Oficialía Mayor del gobierno estatal licita cinco servicios relacionados sólo con la impresión del documento: el texto principal, una revista, el informe de ejecución del plan de desarrollo, un contenedor y la síntesis.

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      No serán baratas las sesiones de egolatría de este año. 

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