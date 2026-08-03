Cruda mundialista > Bajo el agua

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Pues ya hace días que terminó lo que se ha dado en calificar como el mejor Mundial de Fútbol de la historia.

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No cabe duda, el evento estuvo plagado de emocionantes momentos y nuestra selcción ahora sí nos lleno de alegría y de gratas emociones. Se llegó a pensar que daba para más, pero como siempre el "y si sí" terminó en un nuevo "y pues no".

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La Alcadía capitalina tuvo la afortunada idea de proyectar algunos encuentros en una pantalla gigante instalada en la plaza del Carmen, frente al Teatro de la Paz. Al lugar se acercaron cientos, miles de potosinos para disfrutar los encuentros deportivos y muy en especial los de la selección mexicana.

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No cabe duda que fueron momentos trepidantes, llenos de emociones y hasta de sueños por parte de la afición. Lo malo es que ya en plena "cruda" futbolera Ciudadanos Observando viene a lanzar el balde agua helada sobre el costo de tales proyecciones.

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Y ¡agárrese!, porque no se trata de cualquier cosa. Resulta que la mentada proyección le costó al gobierno capitalino nada más y nada menos que poco más de 20 millones de pesos. El Ayuntamiento destinó un total de 20 millones 306 mil pesos a las actividades realizadas con motivo de las transmisiones de partidos del mundial.

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Es decir, el monto representa un costo promedio cercano a los 390 mil pesos por cada encuentro proyectado, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.

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Señala la organización que la cifra se incrementó respecto a los 18 millones 306 mil pesos que previamente habían sido identificados mediante información obtenida de la Plataforma Estatal de Transparencia.

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Y es que a ese monto se sumó un pago adicional por 2 millones de pesos realizado en junio a la empresa Juegos Orientados a la Venta de Impacto, S.A. de C.V detectado en los egresos del mes de junio. Ciudadanos Observando, dicho recurso corresponde a una segunda parcialidad relacionada con la organización, producción y operación de espacios públicos utilizados durante la justa mundialista, lo que elevó el gasto total por encima de los 20 millones de pesos.

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La organización también recordó que el pasado 11 de junio el alcalde Enrique Galindo Ceballos declaró que el costo de estas actividades rondaría los 10 millones de pesos y por ello la extrañeza de que al final la sma se haya duplicado.

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Indicó que el debate no se centra en la realización de actividades recreativas para la población, sino en el monto de los recursos públicos destinados a ellas y en la diferencia entre lo anunciado inicialmente y lo finalmente ejercido. Además de que se cuestionan si estamos como para gastar en este tipo de eventos cuando hay multiples necesidades en la ciudad.

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Y para muestra un botón. La ciudad sufrió ayer una de las jornadas más mojadas que se recuerden. Una abundante tormenta se abatió sobre gran parte de la capital ocasionando los ya conocidos encharcamientos.

Tal vez se requiere que nuestro gobierno capitalino invierta más en obras sanitarias para evitar que la circulación se suspenda por el nivel del agua en vialidades tan importantes como Salvador Nava o avenida Universidad.

Ayer, entrar al primer cuadro de la ciudad fue todo un reto pues las vialidades más importantes estaban cerradas por el nivel del agua. Hasta la avenida Constitución lució muy saturada por el nivel del agua que alcanzó en algunos puntos cercanos al primer cuadro capitalino.

Lo malo es que hasta ahora no hay ni un proyecto para mejorar el drenaje urbano y por ello, seguiremos padeciendo encharcamientos por algún tiempo más.

¡HASTA MAÑANA!