El dolo o pereza en Cegaip * Centro Histórico sin planes

Los recuentos estadísticos y los informes de cifras son elementos que no reflejan una realidad global y su interpretación puede ser riesgosa para evaluar un todo. Tenemos un presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, que probablemente se encuentre de vacaciones en el cargo directivo. A propósito de estadísticas, y en medio de una de las peores épocas en materia de transparencia determinó informar con aburridos números generales, que las instituciones públicas cumplen con sus parámetros de evaluación de la transparencia.

Su interpretación, ya sea con un fin doloso, por pereza o abierta complicidad, da lugar a que con el sólo hecho de que un ente obligado suba documentos, es suficiente para entender que una institución cumplió con la transparencia. El dolo, la mala fe, la complicidad o la pereza del funcionario y de la institución, evitan abrir los archivos que, vistos por usuarios y peticionarios de información, dan cuenta de que están vacíos. Un caso ejemplar es el de la Seduvop, pero no solo hay pendientes en el gobierno estatal; ayuntamientos y algunos otros órganos jurisdiccionales van por la misma ruta.

El comercio establecido del centro de la ciudad no pareció interesado en participar en la feria navideña de la Fenapo. Su interés se encuentra en las calles tradicionales del primer cuadro de la ciudad. Lo necesario a futuro será replantear la feria, agregarle formas de entretenimiento y llamar a la gente para dar vida al centro con más atractivos. La gente está acostumbrada a su Centro Histórico. Esfuerzos hubo como el de la Secretaría de Cultura del estado para colocar los adornos navideños, y de la alcaldía de la capital para adornar y mandar personal a remozar y lavar calles.

Sin embargo, el presidente del Consejo de Áreas de Centros Históricos del Estado, Juan Carlos Machinena Morales, está ausente de los proyectos para regenerar el centro de la ciudad. No le interesa. No está empapado de las necesidades del centro. No funciona. No presenta proyectos y mucho menos la gestión de recursos. No hace nada y sigue cobrando. Es un centro inseguro, descuidado, sin planes para continuar con la peatonización y ensanchamiento de áreas en avenidas como Damián Carmona Julián de Los Reyes, Guajardo Mier y Terán emiliano Zapata, Ignacio Allende, Independencia, Agustín de Iturbide. Nada. Sencillamente nada.

Machinena ni siquiera imagina que en ciudades como Guadalajara, hasta hay direcciones de entretenimiento que son profesionales en la planeación de infraestructura y equipamiento, y la generación de eventos de atractivo para el centro como el Festival de Navidad de la Feria de Guadalajara. Pasará su periodo de noche como los otros 27 años de parálisis de la obra de pasos vehiculares subterráneos en la Alameda Juan Sarabia. En definitiva, le falta mucho para llegar siquiera a los talones de su antecesor, el ahora extitular del Consejo Consultivo del Centro Histórico.

Comienza el año 2023 con una circunstancia fuerte para San Luis Potosí. A escasas semanas de anunciar su adhesión al Partido Verde, el partido del gobernador, la alcaldesa de Villa de Reyes Erika Irasema Briones Pérez murió en carretera de cuota cuando su vehículo fue embestido por un camión. A semanas de unirse con todo su Cabildo al mismo partido político, el alcalde de Santa María del Río, Emmanuel Govea Díaz, sufre una muerte en similares circunstancias, es decir en carretera, en la víspera del año nuevo. Son dos alcaldes de municipios colindantes, ambos enmarcados en la Zona Centro del Estado, en los que por tradición había control político de cualesquiera de los partidos de la extinta coalición Sí por San Luis Potosí.

