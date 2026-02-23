El poder del crimen > Queja contra el ISSSTE

Este domingo los mexicanos despertamos con una noticia aterradora. Había narcobloqueos en diversas entidades del país como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Nayarit y la razón no era otra que la muerte de uno de los criminales más buscados por la autoridad: Nemesio Rubén Osegura Cervantes, mejor conocido como El Mencho.

La escalada de violencia era seguida por noticieros y a través de videos que testigos compartían a través de las redes sociales. Se multiplicaron los incendios y bloqueos que alcanzaron al menos 22 estados del país.

El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cayó en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con inteligencia de Estados Unidos y en medio de la creciente presión de Washington para combatir el tráfico de droga.

La autoridad informó que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, tenía 59 años de edad y falleció cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México por fuerzas federales tras un operativo en el municipio de Tapalpa, ubicado al sur de Guadalajara.

Como era de esperarse el operativo en la zona rural derivó en un enfrentamiento armado en el que militares repelieron una agresión, con saldo de siete presuntos integrantes del CJNG muertos -incluido el propio líder-, dos detenidos y el aseguramiento de armamento de alto poder además de vehículos blindados, incluidos lanzacohetes, reportó el Ejército Mexicano.

Comenzaron los llamados ´narcobloqueos´ en distintos puntos del sur de Jalisco, con vehículos incendiados y carreteras cerradas. El gobierno del estado activó el llamado "código rojo" y suspendió el transporte público en algunas zonas y las clases presenciales de este lunes.

Como lo mencionamos lineas arriba, la violenta reacción del grupo criminal se extendió a estados vecinos como Michoacán, Colima y Nayarit, y posteriormente a Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Baja California, Guerrero y Quintana Roo, donde se reportaron bloqueos, incendios a vehículos y negocios -incluyendo sucursales del Banco del Bienestar del gobierno federal.

Las imágenes de Puerto Vallarta, resultaron sorprendentes y dantescas. Gruesas columnas de humo negro se levantaban hacia el cielo en diversos puntos de la ciudad. Se cancelaron vuelos, mientras en todo el estado el gobernador suspendieron los eventos masivos, incluido el concierto de la cantante estadounidense Kali Uchis en Guadalajara.

La información siguió fluyendo y se supo que además de los siete sicarios abatidos en el operativo en Jalisco, otros cuatro murieron en Michoacán, de acuerdo a información proporcionada por el gobernador Alfredo Ramírez. Se reportaron 22 detenidos, en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, según datos oficiales.

Por lo pronto, las clases han sido oficialmente suspendidas en estados como Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima, Querétaro, Guanajuato, Baja California y en algunos puntos de Oaxaca. Para el caso de San Luis Potosí, la SEGE informó que sí habrá clases presenciales en los niveles básicos. Por su parte la UASLP emitió un comunicado para informar que si hay algún alumno que no pueda llegar a sus clases, no le afectará de ninguna manera.

