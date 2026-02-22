Congreso bajo la lupa > Cambio de juego

El Congreso de San Luis Potosí se enfrenta a los más graves señalamientos en materia de manejo de recursos públicos, con la observación por más de 23 millones de pesos plasmada en el informe final de la ASF al ejercicio 2024 de recursos federales.

De acuerdo a la ASF, el Congreso fue la única instancia que no aclaró la aportación de recursos federales que recibió para financiar los capítulos presupuestales de servicios generales y contrataciones de bienes y servicios.

La falta de documentos que comprueben el uso de esos recursos, incluyendo los contratos, obligó a la ASF a pedir una solicitud de aclaración. Lo irónico es que la solicitud no fue dirigida al Congreso, sino a la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, la instancia que recibió los recursos federales y la cual es la responsable ante la ASF.

Preocupa que el Congreso, que es la instancia de validación final del uso de recursos locales, pues los diputados son los que aprueban los informes del Instituto de Fiscalización Superior, sea señalada por una anomalía grave en dos sentidos: su monto y el hecho que su origen haya sido la falta de documentos comprobatorios.

Los medios nacionales dan cuenta de que el gobierno federal y Morena se hartó de negociar con sus aliados del PVEM y el PT y es muy probable que presente su proyecto de reforma electoral sin contar con sus votos.

La baja de recursos públicos, a los que el Verde y el Partido del Trabajo son adictos, y el recorte a las legislaciones plurinominales, la verdadera fuente que le da poder de negociación a estos partidos ante su aliado guinda, hace imposible que verdes y rojos apoyen la iniciativa.

El endurecimiento de la postura morenista sorprendió en especial al Verde, que estiró la liga apoyado en la creencia de que Morena no se atrevería a afectar a sus aliados.

En las últimas semanas, la dirigencia del PV utilizó todas las herramientas a su alcance para presionar al morenismo y entre ellas, estaba la postulación de candidatos a las gubernaturas estatales y San Luis, uno de sus bastiones, fue una de las principales.

En un escenario en el que Morena ya no le dé el mismo peso al apoyo del PVEM, la dinámica política en el estado puede experimentar un viraje en el que ya no sólo la alianza con Morena, sino la permanencia del Partido Verde en la gubernatura, quedaría en el aire.

Se espera que la propuesta sea presentada a la Cámara de Diputados el martes, y a partir de ese momento, el juego político–electoral nacional y en el estado, podría avanzar en una dirección distinta.