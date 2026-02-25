Gratuidad justificada > Deuda y divisiones

El gobierno del estado ha mostrado un innegable talante populista en muchas de sus decisiones, y eso incluye el aspecto fiscal. La principal muestra de ello es la gratuidad de las placas y las licencias, con el que buscaba ganarse la popularidad entre los contribuyentes.

Y si bien los ciudadanos que poseen un automóvil, y por ende, son beneficiarios de este descuento, integran un porcentaje importante de la población potosina; este beneficio quizá estaría más justificado en otros rubros.

El escándalo de los cobros en el Registro Civil por las correcciones de los errores en los documentos emitidos por la dependencia saca a la luz las penurias que enfrentan los ciudadanos que deben realizar trámites a las dependencias, entre ellas, tener que pagar por las fallas que se cometen en el procesamiento de los documentos.

Pero esto sólo les cuesta dinero a quienes tienen la necesidad de realizar trámites en el Registro Civil, pues pierden tiempo al tener que asistir a horas muy tempranas a las oficinas buscando una ficha de atención.

Además, enfrentan el riesgo de caer en manos de "coyotes" que les sacan más dinero por "facilitar" la realización de trámites. Por cierto, esta actividad no podría ser posible sin que los "facilitadores" tengan algún candidato al interior de la dependencia.

Establecer la gratuidad para la corrección de actas quizá no sea tan políticamente explotable, pero beneficiaría a miles de potosinos, especialmente los de más bajos ingresos, que podrían ahorrarse dinero, tiempo y riesgos de fomentar la corrupción.

Una de las situaciones tangenciales que está descubriendo este asunto es que los capturistas de los documentos escritos a mano necesitan urgentemente clases para leer escritura manuscrita, si es que la explicación oficial de los errores, que estos vienen en los documentos anteriores al surgimiento de la máquina de escribir, es cierta.

La actualización de la cartera vencida del Interapas, que casi llega a los mil 750 millones de pesos, adelanta un debate: ¿asumirán Soledad y Villa de Pozos los más de 700 millones de pesos que les corresponden si se separan del organismo?

El aspecto del destino de la cartera vencida de los municipios que salgan del organismo será muy probablemente uno de los aspectos más peliagudos del proceso de escisión.