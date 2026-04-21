Los informes que se han publicado sobre la participación de la policía municipal de Matehuala en actos delictivos expone un "hoyo negro" en la seguridad y la justicia de la ciudad más importante del Altiplano.

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Denuncias por diversos delitos en los que los elementos tuvieron participación y quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por abusos en los que están involucrados policías municipales a lo largo de al menos cinco años dan cuenta de que la infiltración criminal de la corporación no ha podido ser erradicadas.

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Se trata de un fracaso de administraciones del PAN, partido que ha resistido los embates del PVEM para arrebatarles su alcaldía más importante. Con ello, sin embargo, ni los presidentes municipales emanados de ese partido, ni el mismo PAN pueden deslindarse de la responsabilidad que implica una situación tan grave como la que vive el municipio.

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De acuerdo con información nacional, el PVEM sube la apuesta para el 2027 y ya le exige a Morena las candidaturas de cinco estados y el apoyo del partido guinda, pues la cúpula del partido del tucán considera que esa es la proporción del peso del partido en la alianza.

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La presión no cayó nada bien entre los morenistas, sobre todo, en los senadores de ese partido, que ya empiezan a demandar una respuesta más dura contra el aliado rebelde.

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La chispa la detonó San Luis, con los esfuerzos del gallardismo por convertir la transición en un asunto dinástico. Y ya venían insistiendo en Nayarit.

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Y la nueva exigencia incluyó a Quintana Roo, Guerrero y Nuevo León. El motor turístico del país, un bastión de la izquierda tradicional y uno de los tres estados más importantes de la nación.

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El desacuerdo ya está derivando en conflicto y quién sabe hasta qué punto esté Morena en resistir y en ceder a las pretensiones del aliado.

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No parece haber mucho margen en uno u otro lado. Y además, el tiempo se está acortando, lo que alimenta el ciclo de la presión para ambas partes.

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Pasan los años y amplias zonas de la ciudad siguen siendo presa de las inundaciones por las lluvias, particularmente los pasos a desnivel.

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Las autoridades municipales y estatales prefieren enfrascarse en escaramuzas políticas que en solucionar estos problemas que acaban siendo pagadas por la ciudadanía.