Mala medicina > Crece la grieta

De sobra es conocido (y padecido) el declive de la calidad en los sistemas de salud pública. El regreso a la centralización de la atención médica por parte del gobierno federal sólo vino a perjudicar algo que funcionaba y lo hacía bien: el Hospital Central "Ignacio Morones Prieto".

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De ser un referente estatal y hasta regional hoy se multiplican las quejas de pacientes y sus familiares por la mala atención a sus dolencias. Incluso el mismo personal de la institución suele quejarse periódicamente de la falta de medicamentos y de suministros para realizar su labor.

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En este sentido, cabría preguntarse si ya está visto que el sistema no funciona (ni funcionará), ¿por qué seguir transitando por el mismo camino. Y es que mira usted, amable lector, el Gobierno estatal busca transferir al programa federal IMSS-Bienestar otros cuatro inmuebles donde actualmente operan unidades médicas públicas.

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El proceso ya está en marcha y los Servicios de Salud del Estado solicitaron al Congreso local su autorización para desincorporar estos inmuebles del patrimonio estatal y donarlos al organismo federal que tan malos resultados ha brindado.

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La solicitud fue presentada por la directora general de los Servicios de Salud, Elizabeth Dávila Chávez y se sabe que los inmuebles cuentan con infraestructura hospitalaria utilizada para brindar atención médica a la población.

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Se informa que la transferencia forma parte del proceso mediante el cual San Luis Potosí se incorporó al modelo federal de atención médica para población sin seguridad social y cabe recordar que desde agosto de 2023, la Secretaría de Salud federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS-Bienestar y el gobierno estatal firmaron un convenio de coordinación para transferir personal, infraestructura, equipamiento, medicamentos e insumos al nuevo esquema de atención, una situación que sólo ha deteriorado la atención médica para quienes menos tienen.

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Se asegura que la iniciativa establece que los inmuebles deberán continuar destinados a la prestación de servicios médicos públicos ya que en caso contrario, la propiedad regresaría al patrimonio estatal y pues ya veremos, aunque de entrada, la situación no pinta nada bien.

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Y pues ¿qué le contamos? Sucede que avanza el deterioro del subsuelo en la plaza de El Carmen. La falla detectada hace ya algunos años, cruza el Museo de la Máscara, el Templo del Espíritu Santo y el jardín y templo de San Juan de Dios que ya presenta algunas afectaciones.

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Ya hay grietas en las baldosas, que marcan el desnivel entre el costado poniente y oriente de la plaza de El Carmen. Algunas grietas se notan en las piezas de cantera con que está construido el Museo Nacional de la Máscara.

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En la plaza, las grietas han provocado el desprendimiento del emboquillado de cemento que une las piezas de cantera que rematan las jardineras, pero también de las baldosas en el andador central con dirección a la calle Agustín de Iturbide.

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La grieta se percibe desde el museo hasta la plancha central de la Plaza del Carmen, continúa por la manzana del Templo de El Espíritu Santo, la zona de las tiendas, la calle Los Bravo, las jardineras en el jardín de San Juan de Dios, así como en la explanada y el interior del Museo Federico Silva.

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Cabe recordar que hace algunos años el monumento a la Independencia que decora el centro del jardín de San Juan de Dios debió ser intervenido y parece que hay vienen de nueva cuenta los problemas estructurales. Ni modo, así es la naturaleza: incontrolable.

¡HASTA EL MIÉRCOLES!