La lupa sobre el TEESLP > Abasto irregular

La "Ley Gobernadora" afronta su primer desafío con la presentación en el Tribunal Electoral del Estado de un juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano en contra de la Ley Gobernadora.

Aunque es el primer recurso, fue uno de los últimos recursos recibidos por el TEESLP el año pasado, 15 de diciembre, para ser más precisos.

Así que este tribunal será el primero en emitir un fallo sobre la controvertida reforma electoral que es visto como un traje a la medida para las aspiraciones de la senadora Ruth González Silva para suceder a su marido, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Formalmente, sin embargo, fue presentada por el Ceepac como una oportunidad para que las mujeres tengan la oportunidad, históricamente negada, de llegar a la gubernatura.

El Tribunal tendrá sobre sí el foco no sólo local, sino de todo el país, dado el alcance que ha tenido el tema a nivel nacional.

El abasto del agua desde El Realito es una montaña rusa. Hace poco tuvo su primera suspensión debido a una falla del año del acueducto.

Luego se anunció la reanudación del servicio, pero duró poco el gusto pues el líquido enviado no presentaba las condiciones de pureza requeridas, por lo que se suspendió de nueva cuenta.

Y ayer por la noche, al cierre de esta columna, se reportaba, de nuevo, la reanudación del servicio, luego de que se cumplieran con los requerimientos de calidad del agua.

De nueva cuenta, queda de manifiesto que la zona metropolitana es rehén de una infraestructura fallida, cuya única habilidad parece ser el cobrar por un servicio irregular.

Impuesto sobre impuesto. Las recaudadoras de los tres niveles de gobierno están de plácemes luego de que el Inegi diera a conocer el valor que tendrá este año la Unidad de Medida y Actualización, las famosas UMAs.

Con base en este valor, se fija el pago de un sinnúmero de obligaciones tributarias para los contribuyentes, así como también, multas económicas.

El valor de referencia quedó establecido en 117.31 pesos, luego de que en 2026, su valor era de 113.14 pesos. El incremento es de 3.6 por ciento.

En esa misma proporción se incrementarán los cobros tributarios basados en la UMA. Si alguien pagó alguna de estas obligaciones antes de ayer, tuvo mucha suerte.

También tienen suerte las recaudadoras, cuyos presupuestos de ingresos podrán disfrutar también del incremento, al menos en los rubros cobrados en UMAs.