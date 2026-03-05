Todo el poder > 8M complicado

Mucho ojo hoy con lo que ocurrirá hoy en el Congreso del Estado. Diputados del PVEM, el Panal, el PT y una diputada priista, buscan aprobar el dictamen de una reforma a la Constitución local, la Ley Orgánica del Legislativo y el Reglamento del Congreso diseñada para facilitar a las bancadas gallardistas la aprobación de reformas constitucionales, el nombramiento de cargos claves, la aprobación de endeudamiento del Ejecutivo y otras medidas que minimizan el peso de las minorías legislativas.

Los cambios están relacionados con disminuir el margen necesario de votos para lograr la mayoría calificada de votos, actualmente considerada de tres cuartas partes de los integrantes del Congreso, es decir, 18 de 27.

Pretextando distintas interpretaciones en diversa normatividad, los promoventes de la iniciativa quieren aprovechar esta situación para establecer esa condición en las tres cuartas partes, pero de los votos emitidos en esa sesión.

Es decir, que en una hipotética votación que requiriera de la mayoría calificada, y en la que sólo participaran 15 diputados, bastarían diez para lograr la aprobación del asunto.

Si tomamos en cuenta que 13 diputados, casi la mitad del Pleno, este cambio dejaría prácticamente a merced del gallardismo todos los asuntos relevantes, borrando prácticamente el peso de las bancadas minoritarias, actualmente ya irrelevantes.

Adicionalmente, propone un mecanismo que cambia el destino de las iniciativas reprobadas, actualmente con posibilidades para ser devueltas a comisiones y con posibilidad de regresar a ser votadas en el Pleno, para que sean desechadas totalmente. Un mecanismo excelente para deshacerse de iniciativas incómodas.

El dictamen se discute hoy en las comisiones de Normatividad Legislativa y Prácticas Parlamentarias y Puntos Constitucionales. La oposición legislativa está entre espabilarse para defender su existencia o si simplemente acepta su suerte.

Las celebraciones oficiales del Día Internacional de la Mujer podrían enfrentar turbulencias por algunos detalles de su organización.

En la alcaldía, la convocatoria de una conferencia de la política española, Cayetana Álvarez, de perfil ultraderechista y antiderechos de minorías, ya está generando protestas al ayuntamiento capitalino, que la invitó como participante en un ciclo de conferencias que organiza este mes.

Las polémicas que genera Álvarez podrían convertirse en un dolor de cabeza para el ayuntamiento.

Por el lado del gobierno del estado, la indefinición en la fecha de la celebración oficial encabezada por el gobernador Ricardo Gallardo han complicado la organización del evento.

Pensado originalmente como un evento de asistencia masiva en el Centro de Convenciones, encomendado a la Secretaría de la Mujer, el acto estaba formalmente programado para el viernes 6.

Cuando todo se estaba organizando para esa fecha, intempestivamente llegó la orden de cambiar todo para hoy jueves, lo que descarriló todo el trabajo avanzado y pone en riesgo el deseo de llenar la plaza, ante lo complicado de "movilizar" a las asistentes.