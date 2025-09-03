¿Ya van a pagar? > La primera protesta

Después de las quejas del rector Alejandro Zermeño por el millonario adeudo del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el secretario General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, se reunió con él y con el secretario general universitario, Federico Garza Herrera.

lll

La administración estatal había admitido recientemente que existe un adeudo de la administración estatal, por 400 millones de pesos y que está analizando cómo cubrirlo..

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se trata del primer gesto de diálogo tras casi todo lo que va de esta administración estatal de desencuentros, desmentidos e incluso posiciones enfrentadas.

lll

A últimas fechas, la rectoría venía, si no radicalizando su discurso, sí pintando un panorama sombrío, en el que se exponía que si el gobierno estatal no pagaba el adeudo, al final del año se presentaría una situación desesperada, en la que los trabajadores universitarios no recibirían sus pagos navideños, lo que derivaría en una crisis social derivada de una eventual movilización estudiantil.

lll

Para un gobierno que ha mostrado tener una coraza muy gruesa ante las numerosas críticas que han generado sus yerros, omisiones y excesos, parece que la advertencia universitaria lo dobló muy rápido.

lll

Habrá que estar atentos a si el gobierno estatal cumple con los compromisos adquiridos y si alivia las tensiones que ha venido creando con la institución de educación superior.

lll

Quizá la primera manifestación ante el nuevo Poder Judicial de la Federación corrió a cuenta de una potosina, la activista Silvia Castillo Hernández, madre del joven Alan Francisco Ibarra Castillo, asesinado en 2019 por otros tres jóvenes. A juicio de su madre, en el proceso legal subsiguiente no se hizo justicia, por lo que ha estado buscándola desde entonces.

lll

Castillo Hernández desplegó mantas y protestó en el recinto judicial. Acusó a distintas autoridades, federales y estatales, en San Luis Potosí por entorpecer la justicia.

lll

Fue así como desde su primera jornada, los nuevos magistrados recibieron el reclamo de una ciudadana que reclama justicia, en ese sentido, Castillo Hernández se convirtió en un símbolo de miles de mexicanos que también enfrentan esta situación. ¿Los nuevos magistrados habrán entendido el mensaje?