› Congreso acata fallo › Nuevo pendiente

Pues más a fuerza que de ganas, el Congreso del Estado inició el procedimiento legislativo para dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordena dejar sin efectos la inhabilitación impuesta en 2021 al exalcalde de la capital, Xavier Nava Palacios.

Cabe recordar que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano primero negó que hubiera sido notificado sobre el mencionado fallo, pero como al parecer no puso de acuerdo en esta mentirilla el morenista Cuauhtli Badillo Moreno, aun presidente de la Mesa Directiva, éste terminó informando que ya estaban enterados y ahora sólo les quedaba cumplir.

Y pues ahi va la cosa, avanzando de tal manera que durante la sesión de la Diputación Permanente, el vicepresidente de la directiva, Luis Felipe Castro Barrón, informó que el Juzgado Tercero de Distrito los instruyó a revertir la sanción y más aún, les impuso un plazo de tres días para cumplir con el mandato.

Conchuditos como son, los diputados no acataron el plazo y turnaron el caso para su análisis y resolución, a la Comisión Jurisdiccional, así como a las comisiones de Gobernación y Primera de Justicia, que fungirán como Comisión Instructora.

Cabe recordar que la sanción contra Nava Palacios se originó de un juicio político aprobado por el Congreso local en el trienio pasado, tras una denuncia presentada por un supuesto comisariado ejidal que se oponía a la construcción del puente vehicular del anillo periférico sobre la carretera a México, pues aseguraba que estaba sobre tierras comunales. Finalmente se ha aclarado que esta versión es falsa y que el alcalde no había violado ninguna ley.

Para demostrar su inocencia el exalcalde promovió un amparo en el que alegó que el Congreso carecía de competencia para determinar el cumplimiento de resoluciones judiciales federales. El litigio llegó hasta la Suprema Corte y el pasado 25 de junio declaró inconstitucional el juicio político y ordenó dejar sin efectos la sanción. Ya sólo falta que el Congreso cumpla con el ordenamiento para dar por terminado el tema.

Y pues mal comienza el nuevo año escolar en la entidad pues resulta que la dirigencia sindical del magisterio, informó que el Gobierno del Estado incumplió con el pago de un bono denominado “medida económica”, a un número hasta ahora indeterminado de trabajadores de la educación de las secciones 26 y 52 del SNTE.

Explican que se trata de un pago de 2 mil pesos que debió haber llegado la primera quincena de agosto, pero ya se acabó el mes y los empleados de la SEGE nada más no vieron llegar el recurso. Menciona la parte sindical que hasta ahora se desconoce el número exacto de trabajadores de la educación a los que no se les cumplió con el pago, pero comenzaron a replicar en redes sociales los comentarios de que el dinero no llegó. Por ello, en estos días se encuentran contando a quienes les falta de recibir el dinero para proceder a reclamar el monto pendiente.

Y pues llegó a su fin la fiesta grande de la entidad: la Feria Nacional Potosina (Fenapo) en su edición 2025. Como era de esperar, el anuncio de las cifras señalan que asistieron millones de personas y que la derrama económica fue sumamente elevada. Cabría esperar que haya pruebas documentales de los mencionados números. El gobernador Ricardo Gallardo presumió en el cierre el reconocimiento otorgado por una asociación de ferias que declara a la Fenapo como el mejor evento del país. ¿Será?