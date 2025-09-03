Cordero y Hernández recuperan la corona

La edición número 22 del Rally Sierra Juárez se desarrolló con éxito en los caminos oaxaqueños, teniendo como escenarios principales la arrancada ceremonial en el Templo de Santo Domingo, en el centro de la capital, el viernes por la noche, y la meta final en la explanada del municipio de Mitla, el sábado por la tarde.

En la competencia, Ricardo Cordero y Marco Hernández enfrentaron problemas mecánicos en la parte final, cuando el diferencial de su auto presentó fallas. A pesar de ello, lograron completar los tramos restantes, lo que les permitió sumar puntos valiosos para mantenerse en la lucha por la corona del Campeonato Nacional de Rallies 2025. Además, aseguraron matemáticamente el título del Rally NACAM Championship.

“Fue una mezcla de sensaciones extrañas en este rally. Veníamos con todo para ganar, pero los problemas llegaron justo antes de entrar al servicio. Aun así, terminamos quintos en la general y segundos en nuestra categoría. Los puntos fueron suficientes para coronarnos campeones NACAM 2025, un logro importante para nosotros y para México. Ahora toca analizar la tabla para definir la estrategia rumbo al nacional. Estoy muy agradecido con mi equipo 399 Tactical GHR Motorsport por su profesionalismo”, expresó Cordero al finalizar la competencia.

Con este campeonato, el multicampeón potosino aseguró su presencia en la cena de gala de la FIA en Uzbekistán. No obstante, el calendario de compromisos continúa apretado: este fin de semana competirá en el Rally Petit de Montpellier, en Canadá, donde busca consolidar el liderato en el CRC y encaminarse al título del campeonato canadiense.

En el plano nacional, la próxima cita será el 20 de septiembre en el Rally Patrio, mientras que la tradicional Carrera Panamericana está programada del 9 al 16 de octubre. Cordero encara semanas decisivas con el objetivo de cerrar 2025 conquistando cuatro títulos en un solo año calendario.