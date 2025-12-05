AutoelogiosMala salud (financiera)

Para sorpresa de nadie, esta fue una de las conclusiones que el Congreso del Estado eligió para publicar su comunicado sobre el foro de inteligencia artificial, que terminó ayer: “es necesario regular aspectos de la IA como el desarrollo de aplicaciones que son utilizadas para desvirtuar; rechazó que la iniciativa al respecto aprobada recientemente en el Congreso del Estado afecte a personas críticas o que estén involucradas en video o imágenes de comedia, parodia o crítica y tampoco se afecta la libertad de expresión”.

Lo que sí resulta una sorpresa es que el elogio a la Ley Mordaza que impulsó el diputado Héctor Serrano, vino de un catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Nadie sabe para quién trabaja.

El párrafo final de ese comunicado es un elogio a la contradicción. Es atribuido al legislador morenista Carlos Arreola: “este primer foro enriqueció el debate sobre la regulación de la Inteligencia Artificial, con la participación de grandes especialistas en el tema que ya ha rebasado los límites de la ley “por lo que debemos estar a la altura, conocer los retos de cómo influye en el cuerpo y la mente, hay que socializarlo, debatirlo y platicarlo para encontrar una regulación adecuada”.

¿Cuándo se debatió públicamente la iniciativa? ¿Con quiénes dialogaron los legisladores antes de aprobarla por mayoría? ¿De qué sirve socializar un tema que ya es cosa juzgada? Primero legisla y luego averigua, debe ser el lema de esta Legislatura.

Tan socializado fue el tema que ya se están moviendo la sociedad civil para contrarrestar la aprobación por considerarla un riesgo para la libertad de expresión.

Hay que cuidar lo que se desea, porque se puede cumplir. Eso han de pensar en el Ejecutivo, que tanto pugnó por la federalización del sector salud, pensando que se ahorraría un gasto, pero sufriendo penurias financieras generadas por esa medida.

Los diputados buscan de dónde jalar la cobija presupuestal para tapar la reducción que sufrieron los Servicios de Salud generada de la decisión de Hacienda de recortar la mitad del Fondo de Aportaciones para el Sector Salud que el Ramo 33 entregaría a San Luis en 2026.

La herida es tan grande que aún la partida extraordinaria que busca asignar el Congreso es un mero paliativo, y está lejos de ser una cura.