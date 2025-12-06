› Puras candidatas: Ceepac › Freno trumpista

De manera inesperada, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) estrenó su facultad de enviar iniciativas al Congreso para sugerir en su planteamiento de reforma electoral que en las candidaturas a la gubernatura en la que haya alternancia de géneros, lo que implicaría que en 2027, sean mujeres, exclusivamente, las participantes.

Es imposible no relacionar esta iniciativa con la intención de que sea la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la candidata a la gubernatura del Partido Verde Ecologista de México.

Aunque ha bajado de intensidad con que se expresa esa idea por parte del PVEM, lo cierto es que no se ha abandonado explícitamente.

La idea, para sorpresa de nadie, ha sido recibida con beneplácito en el partido oficial, pues básicamente, compagina con esa intención.

E igualmente esperable es que la reserva, aunque tímida, haya salido de diputados de Morena.

El Ceepac deberá explicar con suficiencia los motivos de esa propuesta.

Y tanto diputados y partidos deberán sostener un amplio debate para llegar a una resolución sobre esta propuesta.

En especial porque incidirá sin duda en la relación entre Morena y el Verde para esos comicios.

No hay que olvidar que ante el fracaso de la iniciativa antinepotismo para que se aplique en las próximas elecciones, la dirigencia de Morena la instituyó por su cuenta, prohibiendo en 2027 apoyar a candidaturas que estén en esa situación.

Si la iniciativa del Ceepac se incorpora a la normatividad electoral, obligaría a los partidos a postular mujeres. Del lado de Morena, la posibilidad de que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez se fortalecería.

No es el caso del Verde. González Silva no sólo es su carta femenina más fuerte, quizás sea la única. En caso de mantenerla, iría sin el apoyo de Morena. ¿Qué el Verde apoye a Rosa Icela? Luce muy remoto.

De ahí la relevancia de la iniciativa del Ceepac en el planteamiento de las candidaturas y alianzas partidistas.

El impacto de la agresiva política arancelaria del gobierno de Donald Trump fue tan grave que cortó el mejor momento que llegó a tener San Luis Potosí en materia de Producto Interno Bruto.

Después de que en la pandemia, el indicador que mide el valor monetario de la producción de bienes, servicios e inversiones en el estado se desplomó en 2020 a causa de la pandemia, los dos años siguientes se empezó a cimentar una recuperación.

En 2023, el indicador, impulsado por el auge del “nearshoring”, se duplicó hasta llegar al 7.6 por ciento.

Esa bonanza se marchitó notablemente. San Luis evitó regresar a los números negativos, pero apenas creció 1.1 por ciento. El freno es inocultable.