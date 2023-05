¿Buchona de fiesta? Traición a la transparencia

Un mal ejemplo, lo representó la fiesta “tipo buchona” en la que se señala como el punto de origen de la apología del delito a una regidora de Soledad de Graciano Sánchez que, se supone, debía proceder si no bien con una conducta ejemplar, al menos sí enfocada en defender y procurar el sano desarrollo de la infancia, por ejemplo, con actividades que no inviten a una vida donde el delito es parte de la normalidad.

Frecuentemente, algunos servidores públicos reciben críticas porque a la par de su papel, aparecen fotografiados por ejemplo entre botellas de la borrachera, o realizando una serie de desfiguros que impiden también presentar a un servidor público, mostrando su mejor cara en las redes sociales, no necesariamente con propaganda alusiva a su trabajo, pero sí mínimo aportando un contenido saludable a sus plataformas. Es por ejemplo, repetitivo que aparezcan funcionarios de procuración o administración de justicia, fotografiados en fiestas particulares, mientras toman algunas bebidas alcohólicas, o éstas son parte del escenario.

En un municipio conurbano donde hay un abandono histórico de los cuerpos de seguridad, para garantizar que los ciudadanos no sufran por algún delito, es frecuente escuchar que en cualquier calle soledense, caminar es una experiencia de sobra temerosa para todo aquel que no se quiere exponer a la inseguridad personal. Aparecen asaltantes, automovilistas desconocen las reglas viales, es fácil ver borrachos en la calle, y se oye de boca en boca, que no es fácil andar por la zona urbana.

Si a la percepción de inseguridad que históricamente ha formado parte de la vida cotidiana de Soledad, se agrega la infracción la ambientación de un escenario de narcos en un festejo, la situación es peor. La apología del delito, es una falta grave de un servidor público, al resguardo de la Constitución y las leyes que de ella emanan, y es una ausencia de fidelidad profesional, que obliga a cuestionar si aquel está capacitado para seguir prestando el servicio público, o ya se debe retirar a su casa. Sembrar las ideas de opulencia repentina y violencia entre los ciudadanos, no es más que asomar la peor cara en un municipio donde incluso este lunes, su gente amanece con dudas acerca de las causas que llevaron a la muerte de un pequeño, que primero desapareció y después amaneció muerto.

En materia de transparencia, las dependencias públicas pasan por su peor época. No solo se tambalea el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por la necedad de un presidente de mandar al diablo las instituciones, sino que las áreas de transparencia de los sujetos obligados permanecen inhabilitadas o únicamente de adorno, y peor aún, la institución responsable de garantizar el libre acceso a la información. Ahora sí estamos peor que antes del sexenio federal de Vicente Fox Quesada, y en la antesala de la anarquía en materia de acceso a la información pública. No es gratuito que una organización civil busque promover 200 juicios de amparo en contra de las instituciones que traicionaron el libre acceso a la información.

Precisamente por la ausencia de transparencia y de justicia, es que progresivamente se va movilizando la ciudadanía hasta para defender a instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación uno de los pocos reductos democráticos que nos quedan.

¡HASTA MAÑANA!