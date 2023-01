¿Candidatos criminales? La prensa bajo asedio

Hace tres años, en una entrevista, el ahora alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del extinto candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, advertía que dedicarse a la administración pública no es tan sencillo como administrar un puesto de tacos o un pequeño negocio. En este caso, no se trata de vender alimentos o comida rápida, sino de la calidad de vida de muchas personas. En los cargos públicos no cabe la irresponsabilidad, y mucho menos, que un servidor público de perfil delincuencial siga representando los destinos de una ciudad o de un país. De hecho, si en pequeñas acciones una mujer o un hombre generan peligro, peor aún es la situación cuando realizan actividades con implicaciones públicas.

En este último caso, cualquier error o acción mal intencionada puede dañar el patrimonio, la vida o incluso el futuro por generaciones. Es precisamente por ello, que de ninguna manera una persona procesada o sentenciada con carácter condenatorio por un delito, presenta los mismos niveles de confianza que alguien que ha luchado por toda su vida para ser gente de bien.

Si bien en lo individual, una persona que compurgó una condena necesita actividades para readaptarse en la sociedad, lo cierto es que hay un antes y un después de los años dentro de una cárcel. En los centros penitenciarios hay grupos de poder, un escenario donde puede ocurrir casi cualquier delito, largos episodios de ansiedad, incertidumbre, aprendizajes de lo bueno y lo malo, a veces nuevas redes de delincuencia también, aislamiento social, y un poder carcelario que también es mal consejero.

Definir perfiles ideales de aspirantes al servicio público es tan impreciso como la misma política. En esta última aparecen ideólogos que lo menos que conocen o lo menos que practican son las plataformas ideológicas de sus partidos, prometen honestidad y es lo menos que les caracteriza, o se ven obligados a atacar a los otros como el intento de remedio para darse baños de pureza. Así como es la política, no es fácil encontrar personas que recuperan su ciudadanía después de años de cárcel, y alguien los ve como alternativa seductora para ocupar cargos públicos. Los que pasan la prueba de fuego, por lo general, vienen de procesos penales en los que su inocencia está probada. Veamos a quién va dedicada la propuesta de candidatear a procesados y sentenciados con una condena.

La iglesia católica potosina emprendió una campaña de oración y reflexión por el estado que guarda la seguridad de los periodistas. La tarea del periodismo no se halla en terreno fácil en gobiernos en turno que ya no se pueden quejar de que fueron los otros. La violencia institucional o criminal contra periodistas parece haber convertido a México en el país más peligroso para ejercer la tarea. Desde gobernantes hasta delincuentes, abundan los actos de persecución a reporteros y trabajadores de medios de comunicación. Funcionarios, dirigentes sociales, servidores públicos de perfil criminal, cuerpos policiales, áreas de prensa, funcionarios de designación o elección popular, suelen ser los que con más frecuencia incurren en actos intimidatorios o agresivos en contra de la prensa. Es por eso que, mientras no estemos en un país con amplias garantías para reporteros y trabajadores de medios de comunicación, cualquier instancia “defensora” de periodistas, habrá hecho un esfuerzo insuficiente si en México, la impunidad que propician diversas instituciones, es el pan de todos los días.

